Всему виной — карантин: в Узбекистане спрос на бензин упал на 70%

Между тем Абдуллаев отметил, что в период пандемии вырос спрос на дизельное топливо. Это объясняется тем, что республика существенно нарастила объемы сельскохозяйственной деятельности.

ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Пандемия COVID-19 повлияла на все сферы жизни, особенно сильно она отразилась на мировой экономике: упали спрос на нефть и газ.

Ранее мы писали о том, что некоторые страны — Узбекистан, Туркменистан и Казахстан — задумались над общим сокращением поставок газа в Китай. При этом данная инициатива поступила именно от Пекина.

Однако, как выяснилось, на национальную экономику COVID-19 и связанные с ним ограничения оказали не меньшее влияние. В частности, резко упал спрос на бензин. Причем он в некоторых районах Узбекистана он снизился на 80%.

Об этом S&P Global рассказал руководитель "Узбекнефтегаза" Мехриддин Абдуллаев.

По его словам, в конце марта и в течение всего апреля спрос на бензин упал в Ташкенте — на 70−80%, в других регионах республики — в среднем на 60−65%.

Между тем в мае значительно подешевел бензин АИ-80.

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Напомним: с начала этого месяца в стране отменено государственное регулирование розничных цен на бензин АИ-80 и дизельное топливо, в том числе марки "ЭКО".

Нефтеперерабатывающие заводы теперь продают их через биржевые торги — в соответствии с постановлением президента "О первоочередных мерах по повышению финансовой устойчивости нефтегазовой отрасли".