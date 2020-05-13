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Женщина выбирает молоко в одном из магазинов

Для ввоза товаров животного происхождения понадобится специальное разрешение

© Sputnik / Саид Царнаев
Экономика
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200513/14121618/Dlya-vvoza-tovarov-zhivotnogo-proiskhozhdeniya-ponadobitsya-spetsialnoe-razreshenie.html

Разработан новый порядок по предотвращению проникновения в страну возбудителей опасных инфекционных заболеваний.

ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. Кабмин утвердил дополнительные меры по обеспечению безопасности товаров, находящихся под надзором Государственной ветеринарной службы. В этой связи с 1 января следующего года разрешение на ввоз товаров, находящихся под надзором Государственной ветеринарной службы, дается зарубежным экспортерам, включенным в специальный реестр.

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Пресс-служба президента Узбекистана
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В соответствии с решением правительства для получения разрешения на ввоз товаров животного происхождения будет взиматься сбор в размере одной базовой расчетной величины.

Эти правила не распространяются на товары, ввозимые при ЧС, для участия на международных выставках, образцы для проведения лабораторных исследований, а также для дипкорпуса и научно-исследовательских целей.

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С 1 января 2020 года действует упрощенный порядок взимания таможенных платежей, предусматривающий уплату единого таможенного платежа вместо таможенной пошлины, налога на добавленную стоимость и акцизного налога для физических лиц, ввозящих товары в ручной клади и сопровождаемом багаже. Такой же порядок предусмотрен в отношении товаров, поступающих физическим лицам в международных почтовых и курьерских отправлениях.

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Установлено требование об обязательном наличии производственной упаковки продовольственной продукции животного происхождения, ввозимой физическими лицами при перемещении через таможенную границу в ручной клади, сопровождаемом багаже, а также в почтовых отправлениях для личного пользования.




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