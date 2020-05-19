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Президент освободил от налогов предприятия ряда отраслей

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Экономика
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200519/14161585/Prezident-osvobodil-ot-nalogov-predpriyatiya-ryada-otrasley.html

От уплаты налога на имущество и земельного налога освобождаются субъекты малого предпринимательства, рынки и торговые комплексы, кинотеатры, предприятия общественного питания и общественного транспорта, спортивно-оздоровительные заведения и другие.

ТАШКЕНТ, 19 мая - Sputnik. Президент поручил предпринять очередные меры по поддержке населения и субъектов предпринимательства в период коронавирусной пандемии.

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© CC BY-SA 2.0 / Ken Teegardin
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На летние месяцы 2020 года от уплаты налога на имущество и земельного налога освобождаются субъекты малого предпринимательства, рынки и торговые комплексы, кинотеатры, предприятия общественного питания и общественного транспорта, спортивно-оздоровительные заведения, а также юридические лица, осуществляющие деятельность по перевозке пассажиров, оказанию бытовых услуг, предоставлению помещения в аренду, в том числе для проведения банкетов.

Субъектам малого предпринимательства предоставляется дополнительная государственная поддержка в виде списания сумм:

- налога на имущество и земельного налога, подлежащих уплате за апрель и май 2020 года, по которым предоставлена беспроцентная отсрочка (рассрочка) в соответствии с указами президента;

- пени и штрафов по земельному налогу и налогу на имущество, по состоянию на 15 мая 2020 года, образовавшихся с 1 января 2020 года.

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Напомним, 19 марта Шавкат Мирзиёев утвердил антикризисные меры по противодействию коронавирусу. Президент поднял вопрос предоставления налоговых каникул и преференций по кредитной задолженности, выделению бюджетных ссуд отраслям, на которых больше всего окажет влияние пандемия.

В частности, Мирзиёев отметил, что растут риски того, что предприятия в гостиничной сфере, транспортно-логистической, сфере общественного питания и предприятия внешней торговли не смогут вернуть займы в срок.

Кроме того, турфирмы и гостиницы продолжают платить туристический сбор в размере 2-3 долларов в день.

В связи с этим глава республики дал указание продлить сроки погашения кредитов данных предприятий и временно приостановить взимание туристических сборов.

Теги:
Узбекистан, Президент, Указ, освобождение, налоги, транспорт, общепит, Туризм, бизнес, Экономика



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