Налоговики смогут отслеживать должников по GPS

На закупку нового оборудования для автоматизированного сбора налогов из бюджетов хокимиятов выделено почти 8,5 млрд сумов.

ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. Государственный налоговый комитет запустил автоматизированную систему сбора налогов. В прошлом году она уже была опробирована в Наманганской и Хорезмской областях. Теперь подошло время использовать нововведение повсеместно.

За закупку оборудования - 1959 единиц терминалов из бюджетов администраций регионов было выделено 8,4 млрд сумов.

Система позволяет также находить должников по налогу на имущество и земельному налогу на территории инспектора через систему GPS.

На следующем этапе планируется запустить новый модуль, который будет формировать списки незарегистрированных предпринимателей, объекты с отсутствием кадастра, лиц, не заключивших договор аренды, и впоследствии контролировать их законную деятельность.

По предварительным оценкам, при полном внедрении системы автоматизированного сбора налогов во всех регионах поступления в местные бюджеты в 2020 году составят 285 млрд сумов. Это в 35 раз больше объема средств, потраченных на закупку терминалов.

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Вместе с тем система позволяет налоговому инспектору самостоятельно осуществлять сбор налогов и одновременно фиксирует его работу. При этом диспетчерское web-приложение оценивает проделанную работу инспектора в реальном режиме.

Напомним, несколько дней назад была также автоматизирована выдача социальных пособий. В качестве пилотного выбрана Сырдарьинская область.

Была внедрена информационная система "Единый реестр социальной защиты", которая определяет потребность семьи в назначении социальных пособий, осуществляет и контролирует выплаты, ведет учет расходов.

Эксперимент был начат в октябре 2019 года, а в условиях пандемии и аварии в Сардобе автоматизация выдачи социальных пособий стала еще актуальней.