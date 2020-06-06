В Минфине озвучили объем внешнего долга Узбекистана

Присвоенный "отрицательный" прогноз обусловлен негативным влиянием пандемии на экономику страны и значительным ростом внешнего долга Узбекистана за последние 12 месяцев.

ТАШКЕНТ, 6 июн - Sputnik. Международное рейтинговое агентство "S&P Global Ratings" подтвердило суверенный кредитный рейтинг Узбекистана на уровне"BB -", но изменило прогноз со "стабильного" на "отрицательный", сообщает пресс-служба министерства финансов.

При этом агентство отмечает, что правительство республики продвинулось в осуществлении комплексных реформ и модернизации экономики. Подчеркивается, что Узбекистан добивается успеха в проведении институциональных реформ. В частности, отмечено, что индексы "Doing Business", "Восприятие коррупции", а также национальные показатели в индексах управления Всемирного банка значительно улучшились.

В результате реформ банковского сектора, начатых в 2019 году, отмечается снижение уровня долларизации в системе, что в сочетании с мерами, направленными на снижение сегментации кредитного рынка, будет способствовать переходу Центрального банка на режим инфляционного таргетирования.

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Отмечается также, что в результате налоговой реформы повысилось доверие населения к соответствующим органам, увеличились выплаты налогов.

При этом подчеркивается, что приоритетными задачами правительства Узбекистана остаются реформирование предприятий с госдолей и увеличение объемов прямых инвестиций.

Как отмечают в Агентстве, присвоенный "отрицательный" прогноз обусловлен негативным влиянием пандемии на экономику страны и значительным ростом внешнего долга Узбекистана за последние 12 месяцев в результате привлечения заемных средств для финансирования инвестпроектов.

В то же время, S&P Global Ratings признает, что несмотря на высокие темпы роста государственного внешнего долга, риски, связанные с ним, невысоки.

Для справки: по предварительным данным, по состоянию на 1 июня 2020 года внешний государственный долг составляет 16,9 млрд долларов США или 29,2% к ВВП.

11,4 млрд долларов США или 67% внешнего государственного долга приходятся на средства, привлеченные от имени правительства или под государственную гарантию для финансирования инвестиционных проектов и программ государственных предприятий.

В отчете о долговой устойчивости Международного валютного фонда, опубликованном в мае 2020 года, отмечается высокий потенциал обслуживания долга республики и его умеренный объем.

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Следует отметить, что из-за негативного влияния пандемии и последствий глобального кризиса наблюдается ухудшение кредитных рейтингов многих стран. В частности, с начала года S&P Global Ratings резко изменило суверенные кредитные рейтинги или прогнозы 47 государств.