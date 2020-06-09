Намечено строительство одной из самых крупных ветряных электростанций в мире

Ветреная электростанция позволит сократить объемы использования природного газа до 175 млн куб. м и уменьшить выбросы углекислого газа в атмосферу на 1,1 млн тонн в год.

ТАШКЕНТ, 9 июн - Sputnik. Международная компания Masdar из ОАЭ построит в Навоийской области одну из самых крупных ветряных электростанций в мире, сообщает Министерство инвестиций и внешней торговли.

Накануне состоялось подписание инвестиционного соглашения о строительстве и эксплуатации ветряной электростанции мощностью 500 МВт. Для компании Masdar это уже второй крупный проект в Узбекистане. В октябре прошлого года они выиграли тендер на возведение солнечной электростанции мощностью 100 МВт в Навоийской области. Документы о реализации данного проекты были подписаны в январе 2020-го.

Новая электростанция позволит не только создать дополнительные рабочие места, но и увеличить выработку доступной электроэнергии до 1,9 ГВт*ч в год. Этого будет достаточно для обеспечения более 500 000 домохозяйств.

Введение современной технологии будет направлено на сокращение объемов использования природного газа до 175 млн кубометров, необходимого для производства электроэнергии и снижение выбросов углекислого газа в атмосферу на 1,1 млн тонн в год.

Строительные работы запланированы на 2020-2023 гг.

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Напомним, в марте 2019 года в рамках официального визита президента Узбекистана в Объединенные Арабские Эмираты было подписано соглашение о сотрудничестве между правительством РУз и компаниями Masdar и Mubadala по строительству электростанций в республике.