Мирзиёев в ОАЭ: миллиардные контракты, город будущего и флаг-небоскреб

ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. Феномен Объединенных Арабских Эмиратов не имеет аналогов в мире. Это ближневосточное государство, состоящее из семи эмиратов (Абу-Даби, Аджман, Дубай, Рас-аль-Хайма, Умм-эль-Кайвайн, Фуджейра, Шарджа), сотворило "чудо" в пустыне, став одним из центров экономики, инноваций, торговли, финансов и туризма.
Шавкат Мирзиёев отправился в Эмираты по приглашению наследного принца Абу-Даби шейха Мухаммада бин Заида Аль Нахайяна. Его визита, как отметил министр экономики ОАЭ Султан бин Саид Ал Мансурий, ждали с нетерпением. В ходе поездки планировалось обсудить расширение и укрепление сотрудничества, практическое взаимодействие в торгово-экономической, инвестиционной, инновационной, банковско-финансовой, культурно-гуманитарной и других сферах.
В прошлом году торговый оборот между странами составил около 400 миллионов долларов. Перед узбекско-эмиратской Межправительственной комиссией по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству поставлена задача в ближайшие годы довести показатель до одного миллиарда долларов. Предстоит увеличить поставки товаров, реализовать совместные проекты по переработке сырья и производству продукции с высокой добавленной стоимостью.
По мнению профессора Института Азии и Африки, востоковеда Владимира Исаева, Арабские Эмираты в первую очередь заинтересованы в инвестициях в нефтегазовую сферу Узбекистана.
Помимо этого, ОАЭ выгодно наращивать сотрудничество в сфере туризма, а также туристических перевозок. И речь не только о поездках узбекистанцев в ОАЭ и наоборот — арабов в страны ЦА, но также о перспективе сотрудничества авиакомпании этой страны с РУ.
"Арабские Эмираты выгодно расположены на пути к местам паломничества мусульман, так что этот вид туризма имеет хорошие перспективы", — пояснил востоковед.
Узбекистан уже признан одним из центров зиёрат-туризма. Учитывая тот факт, что практически все граждане ОАЭ — мусульмане, это одна из наиболее перспективных сфер сотрудничества. Примечательно, что свой визит Мирзиёев начал с посещения мавзолея и мечети Шейха Зайда бин Султана Аль Нахаяна в городе Абу-Даби.
На встрече с Мухаммадом бин Заидом Аль Нахайяном были достигнуты соглашения на общую сумму более 10 миллиардов долларов. Подписаны документы о сотрудничестве в области инвестиций, финансов, альтернативной энергетики, промышленного и инфраструктурного развития, сельского хозяйства, таможенного администрирования.
В октябре прошлого года "умный" город в Абу-Даби — Masdar City — представил свой первый беспилотный транспорт NAVYA: шаттлы могут перевозить до 12 человек и не требуют участия водителя. Президент Узбекистана посетил этот технопарк и увидел экогород, улицы которого оснащены средствами поддержания оптимальной температуры, фонтанами и водоемами, которые обеспечивают комфортный микроклимат.
В Эмиратах президента ждал еще один приятный сюрприз: в его честь небоскреб "Бурдж-Халифа" — самое высокое здание в мире — окрасился в цвета национального флага республики.
Завораживающее видео - флаг Узбекистана размером с небоскреб >>>
СМИ, блогеры и простые прохожие фотографировались на фоне этой уникальной достопримечательности. Судя по комментариям в Instagram Мирзиёева (аккаунт ведет пресс-служба), узбекистанцы тоже остались довольны: видео собрало более 100 тысяч лайков и 1,1 тысячи отзывов.
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نشكر أصدقائنا وشركائنا الإماراتيين على كرم ضيافتهم واهتمامهم الكبير. — Амирликлардаги Дўстларимиз ва Ҳамкорларимизнинг самимий меҳмондўстлиги ҳамда юксак эҳтироми учун миннатдорлик билдирамиз. — Благодарим наших Эмиратских Друзей и Партнеров за гостеприимство и высокое внимание.