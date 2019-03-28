Мирзиёев в ОАЭ: миллиардные контракты, город будущего и флаг-небоскреб

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил с официальным визитом Объединенные Арабские Эмираты. В его честь перед дворцом "Каср аль-Ватан" в Абу-Даби выстроили почетный караул, а в Дубае устроили уникальную по масштабу инсталляцию.

ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. Феномен Объединенных Арабских Эмиратов не имеет аналогов в мире. Это ближневосточное государство, состоящее из семи эмиратов (Абу-Даби, Аджман, Дубай, Рас-аль-Хайма, Умм-эль-Кайвайн, Фуджейра, Шарджа), сотворило "чудо" в пустыне, став одним из центров экономики, инноваций, торговли, финансов и туризма.

Шавкат Мирзиёев отправился в Эмираты по приглашению наследного принца Абу-Даби шейха Мухаммада бин Заида Аль Нахайяна. Его визита, как отметил министр экономики ОАЭ Султан бин Саид Ал Мансурий, ждали с нетерпением. В ходе поездки планировалось обсудить расширение и укрепление сотрудничества, практическое взаимодействие в торгово-экономической, инвестиционной, инновационной, банковско-финансовой, культурно-гуманитарной и других сферах.

Дипломатические отношения между странами действуют с 1992 года. Узбекистан активно использует опыт ОАЭ в разных сферах. На сегодняшний день в республике действуют 107 предприятий с участием инвестиций из Арабских Эмиратов, открыты 28 представительств фирм и компаний РУ. В основном они занимаются производством текстиля, стройматериалов, фруктовых консервов, полиграфией, оптовой торговлей, оказанием услуг. Но этого, по мнению обеих сторон, недостаточно.

В прошлом году торговый оборот между странами составил около 400 миллионов долларов. Перед узбекско-эмиратской Межправительственной комиссией по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству поставлена задача в ближайшие годы довести показатель до одного миллиарда долларов. Предстоит увеличить поставки товаров, реализовать совместные проекты по переработке сырья и производству продукции с высокой добавленной стоимостью.

По мнению профессора Института Азии и Африки, востоковеда Владимира Исаева, Арабские Эмираты в первую очередь заинтересованы в инвестициях в нефтегазовую сферу Узбекистана.

Фото из личного архива Владимира Исаева Чем интересен Узбекистан инвесторам из ОАЭ — мнение востоковеда

"Сейчас у республики нет достаточных мощностей для транзита и экспорта газа, например, в Китай или Таджикистан. А у ОАЭ достаточно финансовых ресурсов и технологий для реализации подобных проектов. Кроме того, Абу-Даби интересна и текстильная отрасль, модернизация узбекских предприятий для переработке качественного сырья", — сказал эксперт.

Помимо этого, ОАЭ выгодно наращивать сотрудничество в сфере туризма, а также туристических перевозок. И речь не только о поездках узбекистанцев в ОАЭ и наоборот — арабов в страны ЦА, но также о перспективе сотрудничества авиакомпании этой страны с РУ.

"Арабские Эмираты выгодно расположены на пути к местам паломничества мусульман, так что этот вид туризма имеет хорошие перспективы", — пояснил востоковед.

Узбекистан уже признан одним из центров зиёрат-туризма. Учитывая тот факт, что практически все граждане ОАЭ — мусульмане, это одна из наиболее перспективных сфер сотрудничества. Примечательно, что свой визит Мирзиёев начал с посещения мавзолея и мечети Шейха Зайда бин Султана Аль Нахаяна в городе Абу-Даби.

Пресс-служба президента Узбекистана Узбекистан и Арабские Эмираты договорились о проектах на 10 млрд долларов

Позднее, в ходе переговоров с шейхом Мухаммадом бин Заидом Аль Нахайяном во дворце "Каср аль-Ватан" в Абу-Даби Мирзиёев рассказал, что у жителей ОАЭ вызывают огромный интерес мавзолеи великих предков узбекского народа и природа республики. По данным пресс-службы президента, в прошлом году число посетивших Узбекистан туристов из ОАЭ увеличилось в полтора раза. Введение безвизового режима, по словам Мирзиёева, будет способствовать не только развитию туризма, но и дальнейшей активизации торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества между странами.

На встрече с Мухаммадом бин Заидом Аль Нахайяном были достигнуты соглашения на общую сумму более 10 миллиардов долларов. Подписаны документы о сотрудничестве в области инвестиций, финансов, альтернативной энергетики, промышленного и инфраструктурного развития, сельского хозяйства, таможенного администрирования.

Пресс-служба президента Узбекистана Премьер-министр ОАЭ принял Шавката Мирзиёева

Всеми этими договоренностями остался удовлетворен вице-президент, премьер-министр ОАЭ, эмир Дубая шейх Мухаммад бин Рашид Аль Мактум. В ходе встречи пакет подписанных в Эмиратах документов пополнили еще несколько — в частности, договор о создании совместной инвестиционной компании, соглашения о модернизации инфраструктуры в Самарканде.

В октябре прошлого года "умный" город в Абу-Даби — Masdar City — представил свой первый беспилотный транспорт NAVYA: шаттлы могут перевозить до 12 человек и не требуют участия водителя. Президент Узбекистана посетил этот технопарк и увидел экогород, улицы которого оснащены средствами поддержания оптимальной температуры, фонтанами и водоемами, которые обеспечивают комфортный микроклимат.

В Эмиратах президента ждал еще один приятный сюрприз: в его честь небоскреб "Бурдж-Халифа" — самое высокое здание в мире — окрасился в цвета национального флага республики.

Завораживающее видео - флаг Узбекистана размером с небоскреб >>>

СМИ, блогеры и простые прохожие фотографировались на фоне этой уникальной достопримечательности. Судя по комментариям в Instagram Мирзиёева (аккаунт ведет пресс-служба), узбекистанцы тоже остались довольны: видео собрало более 100 тысяч лайков и 1,1 тысячи отзывов.