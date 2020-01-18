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ОАЭ вложат $600 млн в строительство ветровой электростанции в Узбекистане

© Sputnik / Михаил Воскресенский
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200118/13249875/OAE-vlozhit-600-mln-v-stroitelstvo-vetrovoy-elektrostantsii-v-Uzbekistane.html

компания осуществит проектирование, финансирование, строительство и эксплуатацию ветровой электростанции. Объем инвестиций в строительство оценивается в размере $600 млн.

ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. Крупнейший в мире инвестиционный холдинг Mubadala (ОАЭ) и его подразделение Masdar инвестируют в энергетический сектор Республики Узбекистан, сообщает Министерство инвестиций и внешней торговли.

Ветряные электростанции
© Sputnik / Владимир Астапкович
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Состоялось подписание соглашения о реализации проекта по строительству ветряной электростанции мощностью 400 МВт в Навоийской области Республики Узбекистан с компанией Masdar.

По данному соглашению компания осуществит проектирование, финансирование, строительство и эксплуатацию ветровой электростанции. Объем инвестиций в строительство оценивается в размере $600 млн. Работы планируется начать в третьем квартале 2020 года с вводом объекта в эксплуатацию в 2022 году.

Также подписано Соглашение о реализации проекта по приватизации существующих и строительству новых энергоблоков на базе АО "Талимарджанская ТЭС" с компанией Mubadala.

Соглашение определяет механизмы и условия приватизации, развития, финансирования и эксплуатации Талимарджанского энергетического комплекса. Процесс приватизации с покупкой акций объекта запланирован эмиратской стороной в третьем квартале 2020 года.

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Отметим, что подписанию данных соглашений предшествовало заключение инвестиционного соглашения о строительстве фотоэлектрической станции общей мощностью 100 МВт в Навоийской области Республики Узбекистан, подписанное с Masdar еще в ноябре прошлого года.

Соглашение о сотрудничестве между Правительством Республики Узбекистан и компаниями Masdar и Mubadala по строительству электростанций в Республике были подписаны в ходе официального визита президента Республики Узбекистан в Объединенные Арабские Эмираты в марте 2019 года.

Теги:
ОАЭ, Узбекистан, подписание документов, Соглашение, Торговля, Инвестиции, министерство



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