Туркменистан получил статус наблюдателя в ВТО

В настоящее время членами Всемирной торговой организации являются 164 государства. Двадцать четыре страны имеют статус наблюдателя, Туркменистан стал 25-й.

ТАШКЕНТ, 22 июл — Sputnik. Туркменистан получил статус наблюдателя во Всемирной торговой организации, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел страны.

"Двадцать второго июля 2020 года в штаб-квартире Всемирной торговой организации в Женеве состоялось очередное заседание Генерального совета ВТО, в ходе которого была рассмотрена заявка Туркменистана на статус наблюдателя в организации", — говорится в публикации на сайте внешнеполитического ведомства.

Ашхабад на заседании представлял постоянный представитель Туркменистана при отделении ООН в Женеве Атагельды Халджанов, а также в режиме онлайн — представители МИД Туркменистана, министерства торговли и внешнеэкономических связей и министерства финансов и экономики.

В ходе своего выступления Халджанов проинформировал участников Генерального совета ВТО об истоках процесса туркменского присоединения к организации, в частности о новаторской политике реализации внешнеэкономической деятельности Туркменистана.

По словам дипломата, обретение страной статуса наблюдателя в ВТО "призвано способствовать динамичному развитию национальной экономики Туркменистана, укреплять позиции во внешней торговле, осуществлять многостороннее сотрудничество, привлекать инвестиции из-за рубежа и развивать международные торговые связи".

"Это также касается разработки коммерческих и торговых стратегий, включая их успешную реализацию", — подчеркнул дипломат.

"После обсуждения страны-участницы Генерального совета ВТО единогласно приняли решение о присвоении Туркменистану статуса наблюдателя в организации", — отмечается в сообщении МИД.

В настоящее время членами Всемирной торговой организации являются 164 государства. Двадцать четыре страны имеют статус наблюдателя, Туркменистан стал 25-й.

Напомним, в начале июля Узбекистан и ВТО после почти 15-летнего перерыва провели заседание совместной рабочей группы по вступлению страны в организацию. По итогам были достигнуты договоренности о проведении с 20 по 31 июля двусторонних переговоров по вопросам обеспечения доступа на рынок товаров и услуг. Также стороны планируют перейти к следующей стадии переговоров — подготовке фактологического резюме, которое является основой доклада рабочей группы по присоединению Узбекистана к ВТО.

До этого, в конце апреля, Законодательная палата Олий Мажлиса РУз одобрила присоединение республики в статусе наблюдателя к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС). Комментируя данную новость, руководитель сектора Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН имени Е. М. Примакова Елена Кузьмина отметила, что это полезный подготовительный этап. Также она напомнила: входящие в ЕАЭС Россия, Казахстан и Кыргызстан являются одними из ключевых торговых партнеров Узбекистана, причем объемы торговли с РФ, РК и КР вместе больше, чем с Китаем.