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Торговые ряды на Алайском рынке в Ташкенте

Фермеры Кашкадарьинской области отправили на экспорт в РФ 19 тонн тыквы

© Sputnik / /Стрингер
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200730/14662931/Fermery-Kashkadarinskoy-oblasti-otpravili-na-eksport-v-RF-19-tonn-tykvy-.html

На российские рынки уже отправлено 19 тонн тыквы. При этом местные фермеры планируют увеличить урожай и, соответственно, зарубежные поставки.

ТАШКЕНТ, 30 июл - Sputnik. Кашкадарьинская область наращивает объемы экспорта сельхозпродукции в Россию, сообщает пресс-служба областной администрации. 

Предприятие по переработке плодоовощной продукции
Пресс-служба президента Узбекистана
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На российские рынки уже отправлено 19 тонн тыквы. При этом местные фермеры планируют увеличить урожай и, соответственно, зарубежные поставки. На полях высаживаются импортированные семена, часть созревших плодов поступает на стол местного потребителя, другая часть - экспортируется. 

В начале лета мы сообщали о том, что Узбекистан за первые месяцы 2020 года нарастил экспорт плодоовощной продукции в Россию на рекордные 42 процента по сравнению с тем же периодом 2019-го, выяснили аналитики EastFruit. Прямые поставки, а речь идет только о них, достигли 25,6 миллиона долларов.

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Наибольшую выручку принес экспорт тепличных помидоров — 19,3 процента, около 13,8 процента пришлось на капусту и восемь процентов — на лимоны.

Теги:
тыква, Узагроэкспорт, Экспорт, Россия, Кашкадарьинская область, Узбекистан, Сельхозпродукция



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