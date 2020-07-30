Фермеры Кашкадарьинской области отправили на экспорт в РФ 19 тонн тыквы

На российские рынки уже отправлено 19 тонн тыквы. При этом местные фермеры планируют увеличить урожай и, соответственно, зарубежные поставки.

ТАШКЕНТ, 30 июл - Sputnik. Кашкадарьинская область наращивает объемы экспорта сельхозпродукции в Россию, сообщает пресс-служба областной администрации.

На российские рынки уже отправлено 19 тонн тыквы. При этом местные фермеры планируют увеличить урожай и, соответственно, зарубежные поставки. На полях высаживаются импортированные семена, часть созревших плодов поступает на стол местного потребителя, другая часть - экспортируется.

В начале лета мы сообщали о том, что Узбекистан за первые месяцы 2020 года нарастил экспорт плодоовощной продукции в Россию на рекордные 42 процента по сравнению с тем же периодом 2019-го, выяснили аналитики EastFruit. Прямые поставки, а речь идет только о них, достигли 25,6 миллиона долларов.

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Наибольшую выручку принес экспорт тепличных помидоров — 19,3 процента, около 13,8 процента пришлось на капусту и восемь процентов — на лимоны.