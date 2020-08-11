Инвестор построит в Узбекистане теплоэлектростанцию мощностью 1500 МВт

Утверждено инвестсоглашение между Министерством инвестиций и внешней торговли, инвестором из Саудовской Аравии и проектной организацией.

ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. Глава государства подписал постановление, которое предусматривает строительство новой парогазовой электростанции в Сырдарьинской области.

Документ утверждает также инвестиционное соглашение между Министерством инвестиций и внешней торговли, инвестором из Саудовской Аравии - компанией "The International Company for water and power projects" и проектной компанией "Acwa Power Sirdarya".

Кроме того постановлением одобрено соглашение о закупке электроэнергии между АО "Национальные электрические сети Узбекистана" и проектной компанией, которая гарантированно продает выработанную электрическую энергию только АО "Национальные электрические сети Узбекистана".

В рамках реализации инвестиционного проекта проектная компания, в порядке исключения имеет право открывать банковские счета за рубежом в иностранных банках для кредитования, получения и использования средств в иностранной валюте на таких счетах, а также переводить денежные средства с банковских счетов, открытых в республике, на банковские счета, открытые за рубежом. Вместе с тем компания может напрямую осуществлять платежи через банковские счета иностранным подрядчикам, поставщикам или иностранным кредиторам за пределами Узбекистана.

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Напомним, в начале марта Министерство энергетики Узбекистана и саудовская энергетическая ACWA Power подписали соглашение о покупке электроэнергии сроком на 25 лет общей стоимостью 1,2 миллиарда долларов в рамках строительства ТЭС мощностью 1,5 ГВт в Сырдарьинской области.

Также подписаны соглашение по строительству ветряной электростанции мощностью от 0,5 ГВт до 1 ГВт и стоимостью до 1 миллиарда долларов в Навоийской области и меморандум о взаимопонимании по развитию учебного центра для повышения технических навыков студентов.