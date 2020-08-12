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Выставка ярмарка продукции промышленных товаров Республики Узбекистан 2017

Сведения о товарах, производимых в Узбекистане, появятся на кооперационном портале

© sputnik
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200812/14760826/Svedeniya-o-tovarakh-proizvodimykh-v-respublike-poyavyatsya-na-kooperatsionnom-portale.html

Из-за пандемии 11 тысяч промышленных предприятий все еще не вышли на прежний уровень прибыли. В основном это предприятия по производству текстильной, пищевой продукции, мебели, металлических изделий, строительных материалов.

ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. С начала года был достигнут рост в системах "Узэлтехсаноат" и "Узавтосаноат", в текстильной, кожевенно-обувной, металлургической и электроэнергетической отраслях. В Кургантепинском, Кумкурганском, Ромитанском, Музрабатском, Избасканском, Нарынском и Янгибазарском районах объем промышленного производства увеличился в несколько раз. Эта информация прозвучала на совещании с участием президента по вопросам развития промышленности в регионах.

Анализ показывает наличие всех возможностей для выпуска промышленной продукции на 229 триллионов сумов и достижения роста на 3,5 процента по итогам года.

Для этого необходимо скорректировать промышленную политику, методы работы и подходы с учетом сложившейся сложной ситуации, сформировать цепочки производства конкурентоспособных товаров.

Глава государства дал указания по гарантированному выходу на прогнозируемые объемы производства на предприятиях и успешному завершению инвестиционных проектов.

Линии электропередач, архивное фото
© Sputnik / Сергей Мальгавко
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Шла речь также о создании рабочей группы, ответственной за взаимодействие отраслей и регионов и мобилизацию дополнительных резервов.

Отдельное внимание Мирзиёев уделил созданию промышленных кластеров. В ряде регионов сложилась благоприятная деловая среда для создания промышленных кластеров: по текстильному и смежным отраслям - в Наманганской области, по производству строительных и отделочных материалов - в Навоийской области, по фармацевтике - в Ташкентской области, электронике и мебельному производству - в городе Ташкенте. Но в то же время, чтобы выпускать конкурентоспособный продукт, в кластере должны быть научные, инновационные, проектные, финансовые, инженерные и инвестиционные организации.

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Из-за пандемии 11 тысяч промышленных предприятий все еще не вышли на прежний уровень прибыли. В основном это предприятия по производству текстильной, пищевой продукции, мебели, металлических изделий, строительных материалов.

Sputnik / Юрий Корсунцев
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Глава государства отметил, что хокимы должны лично заниматься вопросами промышленности.

Даны поручения по стабильному снабжению отраслей экономики электроэнергией и природным газом, своевременному запуску всех проектов.

Рассмотрели на встрече и вопросы производственной кооперации и локализации. Подчеркивалось, что из всех запланированных проектов 133 все еще не запущены, а 261 не вышел на полную мощность, в результате чего не выполнен прогноз по выпуску продукции на 1,1 триллиона сумов. 

Из-за ограниченности маркетинговых возможностей во время пандемии важно использовать Электронный кооперационный портал. Поручено разместить на нем информацию о товарах, производимых в стране, принять меры для его продвижения и увеличения объема торговых операций.

Теги:
Узбекистан, Экономика, промышленность, президент Узбекистана



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