Сведения о товарах, производимых в Узбекистане, появятся на кооперационном портале

Из-за пандемии 11 тысяч промышленных предприятий все еще не вышли на прежний уровень прибыли. В основном это предприятия по производству текстильной, пищевой продукции, мебели, металлических изделий, строительных материалов.

ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. С начала года был достигнут рост в системах "Узэлтехсаноат" и "Узавтосаноат", в текстильной, кожевенно-обувной, металлургической и электроэнергетической отраслях. В Кургантепинском, Кумкурганском, Ромитанском, Музрабатском, Избасканском, Нарынском и Янгибазарском районах объем промышленного производства увеличился в несколько раз. Эта информация прозвучала на совещании с участием президента по вопросам развития промышленности в регионах.

Анализ показывает наличие всех возможностей для выпуска промышленной продукции на 229 триллионов сумов и достижения роста на 3,5 процента по итогам года.

Для этого необходимо скорректировать промышленную политику, методы работы и подходы с учетом сложившейся сложной ситуации, сформировать цепочки производства конкурентоспособных товаров.

Глава государства дал указания по гарантированному выходу на прогнозируемые объемы производства на предприятиях и успешному завершению инвестиционных проектов.

Шла речь также о создании рабочей группы, ответственной за взаимодействие отраслей и регионов и мобилизацию дополнительных резервов.

Отдельное внимание Мирзиёев уделил созданию промышленных кластеров. В ряде регионов сложилась благоприятная деловая среда для создания промышленных кластеров: по текстильному и смежным отраслям - в Наманганской области, по производству строительных и отделочных материалов - в Навоийской области, по фармацевтике - в Ташкентской области, электронике и мебельному производству - в городе Ташкенте. Но в то же время, чтобы выпускать конкурентоспособный продукт, в кластере должны быть научные, инновационные, проектные, финансовые, инженерные и инвестиционные организации.

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Из-за пандемии 11 тысяч промышленных предприятий все еще не вышли на прежний уровень прибыли. В основном это предприятия по производству текстильной, пищевой продукции, мебели, металлических изделий, строительных материалов.

Глава государства отметил, что хокимы должны лично заниматься вопросами промышленности.

Даны поручения по стабильному снабжению отраслей экономики электроэнергией и природным газом, своевременному запуску всех проектов.

Рассмотрели на встрече и вопросы производственной кооперации и локализации. Подчеркивалось, что из всех запланированных проектов 133 все еще не запущены, а 261 не вышел на полную мощность, в результате чего не выполнен прогноз по выпуску продукции на 1,1 триллиона сумов.

Из-за ограниченности маркетинговых возможностей во время пандемии важно использовать Электронный кооперационный портал. Поручено разместить на нем информацию о товарах, производимых в стране, принять меры для его продвижения и увеличения объема торговых операций.