Жители Ферганской области получат больше сжиженного газа

Рабочая группа во главе с министром Алишером Султановым в четверг проинспектировала готовность региональных энерго- и газоснабжающих предприятий к стабильной работе в холодные месяцы.

ТАШКЕНТ, 10 сен — Sputnik. Поставки сжиженного газа в Ферганскую область осенью и зимой будут увеличены на 46,8 процента, сообщили в Министерстве энергетики Узбекистана.

По данным пресс-службы, 10 сентября рабочая группа во главе с главой ведомства Алишером Султановым проинспектировала готовность региональных энерго- и газоснабжающих предприятий к стабильной работе в холодные месяцы.

"Необходима своевременная бесперебойная подача сжиженного газа населению, важно увеличить и улучшить локализацию запчастей к баллонам", — заявил Султанов.

"В осенне-зимний период 2020-2021 гг. планируется поставить потребителям 54,7 тысячи тонн сжиженного газа. Это на 48,6 процента больше, чем в прошлом сезоне", — рассказали в Минэнерго.

Напомним, в январе премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов заявил, что к 2025 году страна намерена прекратить экспорт природного газа, весь добываемый объем планируется перерабатывать внутри нее.

Позднее глава "Узтрансгаза" Улугбек Сайидов высказался о необходимости отказаться от экспорта газа, сосредоточившись на потребностях внутреннего рынка и переработке сырья для продажи продукции с высокой добавленной стоимостью.

На одном из июльских совещаний под председательством президента Шавката Мирзиёева говорилось, что из-за пандемии коронавируса экспорт добываемого в Узбекистане природного газа в Китай сократился в три раза, а в Россию — полностью прекратился.

Кроме того, "Узбекнефтегаз" остановил экспорт в Таджикистан, переориентировавшись на внутренний рынок. Остальные компании продолжают поставки в соседнюю республику.