В Узбекистане внедрят цифровую экономику и электронное правительство

В рамках видеоселекторного совещания была рассмотрена проводимая в этом направлении работа, а также проекты, осуществление которых намечено на первый квартал 2021 года.

ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. Глава государства Шавкат Мирзиёев провел видеоселекторное совещание по вопросам внедрения цифровой экономики и электронного правительства в отраслях и регионах, сообщили в пресс-службе президента.

В рамках мероприятия была рассмотрена проводимая в этом направлении работа, а также проекты, реализация которых намечена на первый квартал 2021 года.

"Главы регионов и отраслей обязаны осознать, что без цифровизации не будет результата, не будет развития. Руководители всех уровней должны определить этот вопрос как свою повседневную задачу, глубоко изучить сферу цифровизации с самых азов", – отметил Шавкат Мирзиёев.

Хокимам районов и городов поручено выделять 2-3 дня в месяц на изучение вопросов цифровизации. Отмечено, что исходя из достигнутого уровня цифровизации в их регионе, будет дана общая оценка их деятельности. Кроме того, образцовым руководителям, достигшим наилучших результатов, выплатят надбавки к заплате в размере до 30%.

До конца текущего года в сфере здравоохранения, кадастра, социальной защиты, сельского хозяйства, образования будут реализованы 239 проектов в 14 регионах страны.

Кроме того, в ближайшее время начнется работа по внедрению системы "Электронная поликлиника", что позволит сократить бумажную работу в медучреждениях на 40%, а время ожидания в очереди – на 60%.

В настоящее время в столице уже вводятся электронные медицинские карты, информационные системы для больниц и скорой помощи. В следующем году эти программные обеспечения также будут запущены в Андижанской, Наманганской, Ферганской, Джизакской, Сырдарьинской, Сурхандарьинской и Хорезмской областях. Кроме того, во всех регионах начнут запускать системы "Электронный дневник", "Электронный учебник", "Оценка учителей".

Министерству по развитию информационных технологий и коммуникаций дано указание полностью цифровизировать учреждения соцсферы в 14 районах, а также на их примере сформировать показательную модель для остальных регионов.

Помимо этого, президент поручил Государственному налоговому комитету полностью искоренить "теневую экономику" при эксплуатации карьеров через внедрение электронных систем контроля за выемкой грунта, загруженностью и движением техники.

К тому же в течение следующих трех лет планируется создать 18 проектов в нефтегазовом и энергетическом секторах, 12 – в металлургии, 9 – в автомобильной промышленности, 8 – в химпроме, и 4 проекта в горной и геологической сферах.

"Благодаря внедрению автоматизированной диспетчерской службы на предприятиях нефтегазовой отрасли – Мубарекском заводе и Шуртанском комплексе – создана возможность экономии 50 миллионов кубометров газа и 650 тысяч киловатт-часов электроэнергии в год", - информирует пресс-служба.

Министерству народного образования и Министерству по развитию информационных технологий и коммуникаций поручено создать в этом году 14 спецшкол для подготовки программистов и 82 – в следующем.

Помимо этого, на базе Ташкентского университета информационных технологий и IT-парков будет внедрена национальная система подготовки и сертификации учителей информационных технологий. Отмечается, что наличие данного сертификата позволит педагогам получать 50-процентную надбавку к заработной плате. Учителя школ также будут премированы, если их ученики успешно завершат курс "Один миллион программистов".

Напомним: в Узбекистане 2020 год был объявлен Годом науки, просвещения и развития цифровой экономики. В связи с этим событием, 28 апреля президент подписал постановление "О мерах по широкому внедрению цифровой экономики и электронного правительства".