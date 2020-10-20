Мирзиёев поручил госорганам отчитываться о расходах публично

Введут порядок публикации на официальных сайтах госорганов структуры и результативности расходов, а руководители, не соблюдающие данное требование, будут оштрафованы.

ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. В рамках видеоселекторного совещания, посвященного обсуждению параметров государственного бюджета на 2021 год, Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что все расходы должны быть прозрачными, министерства и ведомства, регионы должны тратить каждый сум с умом.

Важный вопрос – усиление финансовой дисциплины и контроля. Глава государства поручил Министерству финансов упрочить систему внутреннего аудита в организациях с тем, чтобы предотвратить незаконные расходы и недостачи.

Отныне введут порядок публикации на официальных сайтах госорганов структуры и результативности расходов, а руководители, не соблюдающие данное требование, будут оштрафованы. Контроль за данным порядком будут осуществлять палаты Олий Мажлиса и местные кенгаши.

Перед заместителями премьер-министра поставлена задача сформировать инвестиционные программы, реализуемые за счет централизованных, иностранных и частных инвестиций.

В августе на сайте Министерства финансов Узбекистана появилась интерактивная страница, где еженедельно будет публиковаться информация о расходах Антикризисного фонда, сообщили в ведомстве.

Данные будут обновляться еженедельно. Таким образом решено обеспечить прозрачность деятельности структуры. Уже обнародованы подробные сведения о государственных закупках, осуществленных за счет средств Антикризисного фонда.