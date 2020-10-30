20:13 30 Октября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB136.11
  • EUR12285.78
  • USD10359.88
Поиск

Сколько автомобилей приходится на каждые 100 узбекистанских семей — Госкомстат

Facebook / UzAutoMotorsOfficial
Экономика
Получить короткую ссылку
37621
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/0a/02/15107312.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20201030/15294020/Skolko-avtomobiley-prikhoditsya-na-kazhdye-100-uzbekistanskikh-semey---Goskomstat.html

В Государственном комитете по статистике отмечают, что текущий показатель за 10 лет увеличился более чем в 2 раза.

ТАШКЕНТ, 30 окт — Sputnik. В период с января по сентябрь в Узбекистане на каждые 100 семей приходится в среднем по 48 легковых автомобилей. Об этом сообщили в Государственном комитете по статистике.

В Узбекистане начнут выпускать автомобили KIA >>

В Госкомстате также отмечают, что данный показатель за 10 лет увеличился более чем в 2 раза. Так, в аналогичном периоде 2010 года на каждые 100 домохозяйств приходился 21 автомобиль, а в 2015-м – 42 машины. 

Начнут ли в Узбекистане собирать автомобили Lada? Ответ "АвтоВАЗа" >>

Напомним: в автомобилестроении республики с января по сентябрь 2020-го было произведено 59 252 машины марки Cobalt, Nexia T-250, Lacetti-Gentra, Damas, Spark и Labo.

Теги:
Узбекистан, Госкомстат, статистика, автомобили



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Скелеты и привидения на улицах Нью-Йорка - фотолента
"Сдерживайте не Россию, а себя": Захарова о планах США разместить ракеты в Европе
Статистика по ипотеке в Узбекистане в 2020 году
На что узбекистанцы брали ипотеку в 2020 году

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться