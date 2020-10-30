Сколько автомобилей приходится на каждые 100 узбекистанских семей — Госкомстат

В Государственном комитете по статистике отмечают, что текущий показатель за 10 лет увеличился более чем в 2 раза.

ТАШКЕНТ, 30 окт — Sputnik. В период с января по сентябрь в Узбекистане на каждые 100 семей приходится в среднем по 48 легковых автомобилей. Об этом сообщили в Государственном комитете по статистике.

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В Госкомстате также отмечают, что данный показатель за 10 лет увеличился более чем в 2 раза. Так, в аналогичном периоде 2010 года на каждые 100 домохозяйств приходился 21 автомобиль, а в 2015-м – 42 машины.

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Напомним: в автомобилестроении республики с января по сентябрь 2020-го было произведено 59 252 машины марки Cobalt, Nexia T-250, Lacetti-Gentra, Damas, Spark и Labo.