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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев

Шавкат Мирзиёев рассказал о своей главной цели

Пресс-служба президента Узбекистана
Политика
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Тема:
Поездки президента Шавката Мирзиёева по Узбекистану (83)
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Sputnik Узбекистан
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Глава республики находится с рабочей поездкой в Кашкадарьинской области. Ранее он посетил прядильное производство в Шахрисабзе, а также Центр государственных услуг, Технопарк и Клинику оздоровления и приватизации предприятий в Карши.

ТАШКЕНТ, 13 ноя — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе рабочей поездки в Кашкадарьинскую область посетил Центр молодежи в городе Карши, где встретился с представителями подрастающего поколения. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

"Я здесь, чтобы открыто и искренне поговорить с вами. Хотелось бы, конечно, встретиться со всей молодежью. Как ее представители вы можете рассказать о проблемах на местах, мечтах ваших сверстников. Так что говорите свободно, без опаски, так, словно разговариваете с родителями", — заявил Мирзиёев.

Юноши и девушки рассказали президенту о проблемах, которые их беспокоят. В Кашкадарьинской области более 26 тысяч представителей молодого поколения не имеют работы, "а уровень развития предпринимательства в этом регионе значительно отстает от среднего по стране".

Глава государства указал на необходимость поддерживать молодежные инициативы, выделить дополнительное финансирование в рамках программы "Ёшлар — келажагимиз". По данным пресс-службы, он одобрил предложение участников встречи об организации IT-парка, бесплатном обучении электронной коммерции и навыкам программирования.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретился с молодежью в городе Карши
Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретился с молодежью в городе Карши

Кроме того, Мирзиёев поставил перед ответственными лицами задачу создать "достойные условия" для детей, которые учатся в музыкальной школе Китабского района. Учреждение рассчитано на 150 мест, в посещают его 310 мальчиков и девочек.

Также президент отметил важность строительства спортивных залов в школах, увеличения числа секций в спорткомплексах.

"Если вы спросите меня, в чем заключается моя самая большая цель, отчего я буду счастлив, то я отвечу: это сформировать современное мировоззрение у молодежи, обеспечить ее работой, усилить гордость и веру в себя, видеть их семейное счастье", — заявил Шавкат Мирзиёев.

Напомним, глава республики отправился в Кашкадарьинскую область в четверг. Ранее он посетил прядильное производство в Шахрисабзе, Центр государственных услуг, Технопарк и Клинику оздоровления и приватизации предприятий в Карши.

Тема:
Поездки президента Шавката Мирзиёева по Узбекистану (83)
Теги:
молодежь, Карши, Кашкадарьинская область, Узбекистан, Шавкат Мирзиёев



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