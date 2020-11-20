17:33 20 Ноября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB134.34
  • EUR12294.55
  • USD10390.93
Поиск
Работа валютной биржи

Российские инвесторы приняли участие в размещении евробондов Узбекистана

© Sputnik / Алексей Куденко
Экономика
Получить короткую ссылку
83 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20201120/15447312/Rossiyskie-investory-prinyali-uchastie-v-razmeschenii-evrobondov-Uzbekistana.html

Инвесторы из США выкупили 45% бумаг в долларах, британские инвесторы – 30%, европейские – 16%, по 3% ушли в РФ и инвесторам со Среднего Востока, 2% – другим азиатским инвесторам и 1% группе прочих.

ТАШКЕНТ, 20 ноя — Sputnik. Российские инвесторы приняли участие в размещении еврооблигаций Узбекистана, но большая часть бумаг ушла инвесторам из США и Европы, передает РИА Новости со ссылкой на руководителя управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитала" Андрея Соловьева.

© Sputnik / Алексей Сухоруков
Узбекистан планирует разместить два транша евробондов на $750 млн

Ранее сообщалось о том, что Узбекистан разместил два транша еврооблигаций, номинированных в долларах и сумах, совокупным объемом в эквиваленте 750 миллионов долларов. Долларовый десятилетний транш республика разместила в объеме 555 миллионов долларов с доходностью 3,7% годовых, трехлетний транш в национальной валюте - на 2 триллиона сумов (около 195 миллионов долларов) под 14,5% годовых. Все платежи по бумагам будут производиться в долларах.

Узнацбанк размещает евробонды на $300 млн с доходностью 4,85% >>

Книга заявок на долларовый транш на пике превышала 3,4 миллиарда долларов, на транш в национальной валюте - 4,5 триллиона сумов (около 450 миллионов долларов). По словам Соловьева, инвесторы из США выкупили 45% бумаг в долларах, британские инвесторы – 30%, европейские – 16%, по 3% ушли в РФ и инвесторам со Среднего Востока, 2% – другим азиатским инвесторам и 1% группе прочих. Инвесторы из Европы выкупили 44% бумаг в сумах, США – 34%, 12% ушли британским инвесторам, 9% – инвесторам Среднего Востока и 1% – российским.

Размещение евробондов Узбекистана в национальной валюте – первое в мире, прошедшее в сумах в формате суверенных еврооблигаций. Это также первое размещение в Центральной Азии в местной валюте.

"Вписана новая страница в историю страны, так и в мировых финансах: международное размещение в узбекских сумах на 2 триллиона по 14,5% на три года. Этим создан ценовой ориентир теперь для узбекских компаний и банков для заимствования в национальной валюте. Порядка трех десятков международных инвесторов проявили интерес и более двадцати остались в итоговой книге в сумах, включая и российские имена", - прокомментировал Денис Шулаков, первый вице-президент Газпромбанка, который также выступил одним из организаторов размещения.

Республика с 17 ноября провела серию звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению евробондов. Организаторами выступили Citi, Газпромбанк, J.P. Morgan, Societe Generale и "ВТБ Капитал".

Теги:
Инвестиции, Узбекистан, еврооблигации



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Поваленные деревья и закрытые дороги: последствия ледяного дождя в России - фото
Венгрия первой в ЕС получила российскую вакцину от коронавируса “Спутник V”
"Спутник V" в Венгрии: первая страна в ЕС получила российскую вакцину
Квоты по приему иностранных граждан на работу в РФ на 2021 год
Мигрантская доля: квоты по приему иностранных работников в РФ на 2021 год

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться