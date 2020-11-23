Когда в Узбекистане начнут массово собирать российские авто?

Российские компании стараются локализовать производство. Недавно в различных СМИ появились публикации о том, что машины Lada скоро могут начать собирать и в Узбекистане. Чем республика привлекает автопроизводителей из РФ — в материале Sputnik.

ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik, Мария Науменко. С января по октябрь 2020 года Россия поставила в Узбекистан почти 20% от всех импортированных автомобилей, следует из данных Госкомстата республики, предоставленных Sputnik. Годом ранее поставки машин из РФ в Узбекистан составили около 35% от всего автоимпорта и, по сравнению с 2018 годом, выросли более чем в два раза.

Российские компании стараются локализовать производство. Недавно в различных СМИ появились публикации о том, что машины Lada скоро могут начать собирать и в Узбекистане. Чем республика привлекает автопроизводителей из РФ — в материале Sputnik.

Узбекистан открывается для новых игроков

В Узбекистане из-за огромных импортных пошлин жителям страны долгие годы были доступны только отечественные авто. С прошлого года действуют обновленные правила ввоза новых автомобилей. Власти отменили 120-процентный сбор, оставив пошлину в 20% для автомобилей класса "люкс", и полностью отменили налоги на электромобили.

Объем продаж машин в 2019 году в республике вырос на 3,5% — до 190,2 тысячи единиц. Фиксируется и рост автоимпорта: в 2018-м — 16 670 автомобилей, в 2019 поставлено 25 270, за десять месяцев текущего года — 22 228. Согласно статистике Госкомстата, если в 2018 году Узбекистан закупил 2 591 российский автомобиль, то в 2019 эта цифра достигла 8 773 (более трети от всех купленных за границей машин).

Кроме того, по версии сервиса объявлений OLX.uz, в 2019 году продукция "АвтоВАЗа" вошла в топ-10 популярных поддержанных авто в Узбекистане.

"Российские авто конкурентноспособны в Узбекистане за счет неплохой цены и качественного продукта", — объясняет статистику независимый автоэксперт Алексей Шарапов.

По его мнению, для конкуренции на узбекском рынке с местными производителями и другими иностранными брендами, логично локализовать производство.

В российских СМИ сообщали о возможной сборке Lada в РУз. В "АвтоВАЗе" Sputnik отказались комментировать эту информацию, но отметили, что имеют "планы на местный рынок". О подобных намерениях не раз заявляли и другие российские компании, среди них: УАЗ и "Группа ГАЗ".

Узбекистан — ключевой авторынок в ЦА

Российские компании интерес к Узбекистану проявляют давно. Например, с 2017 года предприятие UzAuto Trailer сотрудничает с ПАО "КамАЗ". Сегодня модельный ряд выпускаемых заводом грузовиков включает более 18 видов техники грузоподъемностью от десяти до 36 тонн. В число заказчиков техники входит и Минобороны республики.

Кроме того, Госкомитет по оборонной промышленности Узбекистана анонсировал планы наладить в Ташкенте сборку моделей российских грузовиков "Урал".

Организацию сборки своих автомобилей в Узбекистане также рассматривал "Ульяновский автомобильный завод". Речь шла о нескольких моделей УАЗ — Patriot, Pickup и Profi.

В октябре "Группа ГАЗ" договорилась о создании совместного предприятия на территории Узбекистана по производству легкой коммерческой техники. В 2021 году планируется собирать до трех тысяч автомобилей в год. Партнером российского автопроизводителя выступит ООО "KRANTAS" — крупнейшее в республике предприятие по выпуску спецтехники.

"Узбекистан привлекает не только российских автопроизводителей. Volkswagen и Kia также анонсировали большие планы. Узбекистан — это ключевой рынок в Центральной Азии, достаточно крупный и интересный, например, с точки зрения дешевой рабочей силы. Поэтому туда и идут автопроизводители. Здесь есть сочетание и внутреннего спроса, и потенциальных возможностей дальнейшего экспорта в другие страны ", — считает вице-президент Национального автомобильного союза России Антон Шапарин.

Переговоры о сотрудничестве Узбекистана с Volkswagen и Kia также проходят через российские дочерние компании этих брендов. Например, соглашение об организации производства минивэна Volkswagen Caddy в 2020 году (до 20 тысяч автомобилей в год) на территории СЭЗ "Джизак" было подписано в марте между АО "Узавтопром" и "Фольксваген Груп Рус".

Кроме того, KIA Motors Rus и узбекистанское ООО Roodell group в ноябре запустят сборку двух моделей южнокорейской компании — кроссовера Seltos и бизнес-седана K5 в Джизакской области. На первом этапе мощности производства составят 25 тысяч автомобилей, на втором (к концу 2022-го) — планируется их довести до 100 тысяч автомобилей в год.

Если планы российских производителей реализуются, то в ближайшие годы доля российских авто на узбекском рынке может серьезно возрасти.