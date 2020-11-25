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Казахский ритейлер Magnum Cash&Carry планирует выйти на узбекский рынок

Торгово-промышленная палата Узбекистана
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20201125/15476552/Kazakhskiy-riteyler-Magnum-CashCarry-planiruet-vyyti-na-uzbekskiy-rynok.html

Объем инвестиций на каждую локацию крупного формата составит от $5 млн. К 2021 году торгово-розничная сеть намерена открыть до шести магазинов.

ТАШКЕНТ, 25 ноя — Sputnik. Крупнейшая торгово-розничная сеть Казахстана Magnum Cash&Carry намерена открыть свои филиалы в Ташкенте. Об этом стало известно на встрече председателя правления компании Азамата Османова с хокимом столицы Джахонгиром Артыкходжаевым.

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По словам главы Magnum Cash&Carry, объем инвестиций на каждую локацию крупного формата составит от $5 млн. Также он сообщил, что в 2021 году казахский ритейлер планирует открыть до шести локаций. 

"Мы инвестируем в торговый центр, либо в актив собственника. <Будет организовано> до 500 рабочих мест на один магазин", - сказал Азамат Османов.
© Sputnik / Виталий Тимкив
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Отметим, что Magnum Cash&Carry входит в десятку крупнейших частных компаний Казахстана. Торгово-розничная сеть начала свою деятельность в сентябре 2007 года. Сейчас ей принадлежит 77 торговых комплексов разного формата в девяти казахских городах.

Ранее премьер-министры Узбекистана и Казахстана провели деловую встречу в городе Туркестан. В рамках мероприятия они обсудили планы по расширению и углублению сотрудничества между республиками в ближайшие два года. Стороны намерены нарастить товарооборот, доведя его до $10 млрд.

Теги:
Хокимият Ташкента, Экономика, сотрудничество, Узбекистан, Казахстан



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