Казахский ритейлер Magnum Cash&Carry планирует выйти на узбекский рынок

Объем инвестиций на каждую локацию крупного формата составит от $5 млн. К 2021 году торгово-розничная сеть намерена открыть до шести магазинов.

ТАШКЕНТ, 25 ноя — Sputnik. Крупнейшая торгово-розничная сеть Казахстана Magnum Cash&Carry намерена открыть свои филиалы в Ташкенте. Об этом стало известно на встрече председателя правления компании Азамата Османова с хокимом столицы Джахонгиром Артыкходжаевым.

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По словам главы Magnum Cash&Carry, объем инвестиций на каждую локацию крупного формата составит от $5 млн. Также он сообщил, что в 2021 году казахский ритейлер планирует открыть до шести локаций.

"Мы инвестируем в торговый центр, либо в актив собственника. <Будет организовано> до 500 рабочих мест на один магазин", - сказал Азамат Османов.

Отметим, что Magnum Cash&Carry входит в десятку крупнейших частных компаний Казахстана. Торгово-розничная сеть начала свою деятельность в сентябре 2007 года. Сейчас ей принадлежит 77 торговых комплексов разного формата в девяти казахских городах.

Ранее премьер-министры Узбекистана и Казахстана провели деловую встречу в городе Туркестан. В рамках мероприятия они обсудили планы по расширению и углублению сотрудничества между республиками в ближайшие два года. Стороны намерены нарастить товарооборот, доведя его до $10 млрд.