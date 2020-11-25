Мирзиёев поручил укрепить сырьевую базу нефтегазохимической отрасли

Реализация запланированных проектов позволит наладить выпуск продукции на 4,1 миллиарда долларов, заместить импорт на сумму 1,1 миллиарда долларов, обеспечить экспорт товаров на 1,45 миллиарда долларов.

ТАШКЕНТ, 25 ноя — Sputnik. До 2025 года будет реализовано 52 проекта на сумму около 9 миллиардов долларов по глубокой переработке природного газа. Об этом сообщили Шавкату Мирзиёеву в рамках презентации перспективных проектов в нефтегазохимической промышленности. Один из них предусматривает создание инновационного центра, который будет заниматься научно-исследовательской и опытно-конструкторской работой по разработке новых видов полимеров, внедрением проектов в производство и подготовкой специалистов.

Реализация указанных проектов позволит наладить выпуск продукции на 4,1 миллиарда долларов, заместить импорт на сумму 1,1 миллиарда долларов, обеспечить экспорт товаров на 1,45 миллиарда долларов. Планируется создать около 6,5 тысячи рабочих мест.

В 2021 году будут запущены такие перспективные проекты, как организация производства вспененного полипропилена, древесно-полимерных композитных листов, пероксида водорода, реагентов на основе карбоксиметилцеллюлозы, сульфатной кислоты, соды из углекислого газа. Будут начаты работы по второй очереди завода по выпуску поливинилхлорида, каустической соды и метанола, предприятию по производству индустриальных масел для компрессоров.

На презентации представлена ​​информация о ходе реализации этих проектов, результатах международного сотрудничества. При этом глава государства подчеркнул необходимость активизировать работу с зарубежными партнерами и инвесторами для своевременной и качественной реализации проектов.

Президент поручил укрепить сырьевую базу, снизить себестоимость продукции, повысить ее конкурентоспособность на внутреннем и внешнем рынке.

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Критически оценена работа руководителей отраслей по разработке новых проектов, направленных на углубление переработки сырья и производство востребованной на внешних рынках продукции с высокой добавленной стоимостью.

В этой связи даны конкретные указания по определению новых направлений развития газохимии в 2021 году и ускорению реализации намеченных проектов.

Президент также поручил ускорить работы по цифровизации энергетического сектора, что позволит значительно сократить потери и предотвратить сбои в электросетях, а также повысить финансовую устойчивость предприятий отрасли.