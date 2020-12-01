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Узбекистан в декабре получит статус наблюдателя в ЕАЭС – Минпромторг РФ

Пресс-служба правительства / Сабыр Аильчиев
Экономика
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Тема:
Узбекистан и ЕАЭС: перспективы возможной интеграции (59)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20201201/15516494/Uzbekistan-v-dekabre-poluchit-status-nablyudatelya-v-EAES--Minpromtorg-RF.html

По мнению главы департамента Минпромторга РФ, сотрудничество Узбекистана со странами ЕАЭС в новом формате получит импульс и развитие.

ТАШКЕНТ, 1 дек — Sputnik. Директор департамента министерства промышленности и торговли России Михаил Анисимов рассказал РИА Новости о том, что Узбекистан в декабре получит статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

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В январе 2020 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заявил, что вопрос участия республики в союзе должен быть всесторонне изучен в парламенте.

В начале марта Кабмин принял решение внести на рассмотрение обеих палат парламента предложение об участии страны в ЕАЭС в качестве наблюдателя. В конце апреля законодательная (нижняя) палата парламента, а в начале мая - Сенат - большинством голосов одобрили участие Узбекистана в союзе в статусе наблюдателя.

"Узбекистану в декабре официально будет присвоен статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе", - отметил Анисимов, выступая в онлайн-конференции "Промышленный диалог Россия-Узбекистан: новые проекты и партнерства".

Анисимов считает, что сотрудничество Узбекистана со странами ЕАЭС в новом формате получит импульс и развитие.

Для справки: ЕАЭС - международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Участники союза - Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

Тема:
Узбекистан и ЕАЭС: перспективы возможной интеграции (59)
Теги:
Наблюдатели, статус, Узбекистан, ЕАЭС



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