Узбекские власти могут привлечь банк Rothschild для IPO нефтегазовых компаний

ТАШКЕНТ, 3 дек — Sputnik. Министерство энергетики Узбекистана намерено привлечь банк Rothschild для организации IPO трех компаний нефтегазовой отрасли, сообщили в Минэнерго.
"Сторонами достигнута договоренность о проработке возможности сотрудничества в сфере оказания консалтинговых услуг в данном направлении с последующим выходом на IPO АО "Узбекнефтегаз", АО "Узтрансгаз" и АО "Худудгазтаъминот" ("Регионгазснаб")", — говорится в публикации на сайте Минэнерго.
Для энергетической отрасли Узбекистана представляет интерес опыт Rothschild & Co в сопровождении процесса приватизации в ряде стран СНГ — Азербайджане, Казахстане и России, добавили в министерстве.
Мощности "Узбекнефтегаза" в настоящий момент позволяют добывать 70 миллиардов кубометров природного газа и восемь миллионов тонн жидких углеводородов в год. Однако из-за истощения запасов и технологических потерь производство углеводородов за последние 15 лет существенно упало. По официальной статистике, добыча нефти в Узбекистане в 2019 году снизилась на 6,3 процента, до 698,6 тысячи тонн, газа — на 1,6 процента, до 59,46 миллиарда кубометров.