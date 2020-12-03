Узбекские власти могут привлечь банк Rothschild для IPO нефтегазовых компаний

Министр энергетики РУз Алишер Султанов и управляющий директор Rothschild & Cie Ариэль Моллард де Ротшильд в Ташкенте обсудили вопросы участия банка в процессе трансформации энергетического сектора республики.

ТАШКЕНТ, 3 дек — Sputnik. Министерство энергетики Узбекистана намерено привлечь банк Rothschild для организации IPO трех компаний нефтегазовой отрасли, сообщили в Минэнерго.

По данным пресс-службы, министр энергетики Узбекистана Алишер Султанов и управляющий директор Rothschild & Cie Ариэль Моллард де Ротшильд в Ташкенте обсудили вопросы участия банка в процессе трансформации энергетического сектора республики.

"Сторонами достигнута договоренность о проработке возможности сотрудничества в сфере оказания консалтинговых услуг в данном направлении с последующим выходом на IPO АО "Узбекнефтегаз", АО "Узтрансгаз" и АО "Худудгазтаъминот" ("Регионгазснаб")", — говорится в публикации на сайте Минэнерго.

Для энергетической отрасли Узбекистана представляет интерес опыт Rothschild & Co в сопровождении процесса приватизации в ряде стран СНГ — Азербайджане, Казахстане и России, добавили в министерстве.

В июле 2019-го президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил профильным ведомства организовать до 2024 года для АО "Узбекнефтегаз" и АО "Узтрансгаз" IPO на международных рынках. При этом государство сохранит в обеих компаниях долю не менее 51 процента в уставных капиталах.

Мощности "Узбекнефтегаза" в настоящий момент позволяют добывать 70 миллиардов кубометров природного газа и восемь миллионов тонн жидких углеводородов в год. Однако из-за истощения запасов и технологических потерь производство углеводородов за последние 15 лет существенно упало. По официальной статистике, добыча нефти в Узбекистане в 2019 году снизилась на 6,3 процента, до 698,6 тысячи тонн, газа — на 1,6 процента, до 59,46 миллиарда кубометров.