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Узбекские власти могут привлечь банк Rothschild для IPO нефтегазовых компаний

Пресс-службе Министерства энергетики Узбекистана
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20201203/15530334/Uzbekskie-vlasti-mogut-privlech-bank-Rothschild-dlya-IPO-neftegazovykh-kompaniy.html

Министр энергетики РУз Алишер Султанов и управляющий директор Rothschild & Cie Ариэль Моллард де Ротшильд в Ташкенте обсудили вопросы участия банка в процессе трансформации энергетического сектора республики.

ТАШКЕНТ, 3 дек — Sputnik. Министерство энергетики Узбекистана намерено привлечь банк Rothschild для организации IPO трех компаний нефтегазовой отрасли, сообщили в Минэнерго.

Нефтяная качалка
© Depositphotos / ssuaphoto
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По данным пресс-службы, министр энергетики Узбекистана Алишер Султанов и управляющий директор Rothschild & Cie Ариэль Моллард де Ротшильд в Ташкенте обсудили вопросы участия банка в процессе трансформации энергетического сектора республики.

"Сторонами достигнута договоренность о проработке возможности сотрудничества в сфере оказания консалтинговых услуг в данном направлении с последующим выходом на IPO АО "Узбекнефтегаз", АО "Узтрансгаз" и АО "Худудгазтаъминот" ("Регионгазснаб")", — говорится в публикации на сайте Минэнерго.

Для энергетической отрасли Узбекистана представляет интерес опыт Rothschild & Co в сопровождении процесса приватизации в ряде стран СНГ — Азербайджане, Казахстане и России, добавили в министерстве.

Буровая установка на кустовой площадке
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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В июле 2019-го президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил профильным ведомства организовать до 2024 года для АО "Узбекнефтегаз" и АО "Узтрансгаз" IPO на международных рынках. При этом государство сохранит в обеих компаниях долю не менее 51 процента в уставных капиталах.

Мощности "Узбекнефтегаза" в настоящий момент позволяют добывать 70 миллиардов кубометров природного газа и восемь миллионов тонн жидких углеводородов в год. Однако из-за истощения запасов и технологических потерь производство углеводородов за последние 15 лет существенно упало. По официальной статистике, добыча нефти в Узбекистане в 2019 году снизилась на 6,3 процента, до 698,6 тысячи тонн, газа — на 1,6 процента, до 59,46 миллиарда кубометров.

Теги:
Минэнерго, Министерство энергетики, Банк Rothschild, нефтегазовая отрасль, Узбекистан



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