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Россельхознадзор запретил ввоз растительной продукции из Ферганской области

© Sputnik / Денис Абрамов
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20201207/15553394/Rosselkhoznadzor-zapretil-vvoz-rastitelnoy-produktsii-iz-Ferganskoy-oblasti.html

Вредитель был выявлен в стадии личинки в количестве 2 штук на 1 кг продукции, что свидетельствует о серьезном заражении партии.

ТАШКЕНТ, 7 дек — Sputnik. Россельхознадзор вводит запрет на ввоз всей растительной продукции из Ферганской области в связи с выявлением в поступившей партии сушеных абрикосов опасного вредителя - капрового жука, сообщили в ведомстве.

"Вредитель был выявлен в стадии личинки в количестве 2 штук на 1 кг продукции, что свидетельствует о серьезном заражении партии", - уточнили в Россельхознадзоре.

Распространение капрового жука на территории РФ может нанести серьезный урон урожаю растительной, в том числе зерновой, продукции, таким образом способно повлиять на экспортный потенциал России, отмечается в сообщении.

Продажа сухофруктов
© Sputnik / Игорь Зарембо
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"Компетентное ведомство Узбекистана направит в службу протоколы обследований складов, где хранились подконтрольные товары, в которых обнаружен карантинный объект. Кроме того, стороны договорились организовать переговоры между научными сотрудниками двух стран для обсуждения применяемых методик выявления капрового жука в продукции растительного происхождения и выработки позиции о наиболее эффективных способах его обнаружения", - говорится на сайте ведомства.

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Накануне поступила информация о том, что карантинные ведомства Узбекистана и России урегулировали ситуацию после сообщения о выявлении в сушеных абрикосах из Узбекистана вредителей.

При этом подчеркивалось, что ограничения на ввоз сухофруктов в РФ применяться не будут. Однако, как видно, Россельхознадзор выражает другое мнение по этому вопросу.

Теги:
Ферганская область, Узбекистан, Сухофрукты, Россельхознадзор



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