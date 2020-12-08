Агентство по управлению госактивами вознаградили за борьбу с коррупцией

Были выявлены области и направления, подверженные коррупционным рискам. По итогам анализа было решено принять меры по предупреждению этих нарушений.

ТАШКЕНТ, 8 дек — Sputnik. Агентство по управлению госактивами в числе других ведомств получило сертификат международного стандарта по противодействию коррупции ISO 37001:2016 "Противокоррупционная система менеджмента". Об этом сообщили в информационной службе агентства.

Как проводился анализ

Сначала были выявлены области и направления, подверженные коррупционным рискам. По итогам анализа было решено принять меры по предупреждению этих нарушений. Далее все внутренние нормативные документы приведены в соответствие международным стандартам.

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В частности, ведется работа по устранению бюрократических процедур. Автоматизировано большинство процессов. Теперь приватизация осуществляется через публичные торги. Так, по состоянию на 1 декабря 2020 года через электронную торговую площадку E-IJRO AUKSION было продано 22 857 объектов. В аукционах приняли участие 98 958 участников.

Кроме того, прозрачная система аттестации персонала обеспечивает справедливость, честность и беспристрастность, исключает землячество и непотизм.

Как в агентстве борются с коррупцией

Еще одним фактором борьбы с коррупцией является открытость и прозрачность деятельности Агентства. Сведения о коррупционных правонарушениях можно сообщить по номеру единого Call-центра, в Telegram-бот, а также по телефонам доверия.

Для справки: стандарт ISO 37001:2016 – первый в мире международный стандарт, содержащий международную модель построения в организации результативной системы противодействия взяточничеству.

Преимущества

Получив такой сертификат, организация демонстрирует инвесторам, предпринимателям и органам власти высокий уровень способности ведения бизнес-процессов, а именно прозрачно, законно и в соответствии с лучшими мировыми практиками.

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Кроме того, Агентство получило подтверждение от органа по сертификации Cert International о том, что система менеджмента АУГА в управлении государственными активами в хозяйственных обществах с госдолей более 50%, соответствует требованиям стандарта ISO 55001:2014, который определяет процедуру управления активами. Этот стандарт обеспечивает эффективность процедур управления активами с учетом других аспектов деятельности.