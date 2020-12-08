19:08 08 Декабря 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB141.05
  • EUR12657.00
  • USD10443.07
Поиск
Папка с документами

Агентство по управлению госактивами вознаградили за борьбу с коррупцией

Sputnik / Владимир Федоренко
Экономика
Получить короткую ссылку
44 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20201208/15561271/Agentstvo-po-upravleniyu-gosaktivami-voznagradili-za-borbu-s-korruptsiey.html

Были выявлены области и направления, подверженные коррупционным рискам. По итогам анализа было решено принять меры по предупреждению этих нарушений.

ТАШКЕНТ, 8 дек — Sputnik. Агентство по управлению госактивами в числе других ведомств получило сертификат международного стандарта по противодействию коррупции ISO 37001:2016 "Противокоррупционная система менеджмента". Об этом сообщили в информационной службе агентства.

Как проводился анализ

Сначала были выявлены области и направления, подверженные коррупционным рискам. По итогам анализа было решено принять меры по предупреждению этих нарушений. Далее все внутренние нормативные документы приведены в соответствие международным стандартам.

Взятки гладки: в Узбекистане запустят рейтинг коррупции и теневой экономики >>

В частности, ведется работа по устранению бюрократических процедур. Автоматизировано большинство процессов. Теперь приватизация осуществляется через публичные торги. Так, по состоянию на 1 декабря 2020 года через электронную торговую площадку E-IJRO AUKSION было продано 22 857 объектов. В аукционах приняли участие 98 958 участников.

Кроме того, прозрачная система аттестации персонала обеспечивает справедливость, честность и беспристрастность, исключает землячество и непотизм.

Как в агентстве борются с коррупцией

Еще одним фактором борьбы с коррупцией является открытость и прозрачность деятельности Агентства. Сведения о коррупционных правонарушениях можно сообщить по номеру единого Call-центра, в Telegram-бот, а также по телефонам доверия.

Для справки: стандарт ISO 37001:2016 – первый в мире международный стандарт, содержащий международную модель построения в организации результативной системы противодействия взяточничеству.

Преимущества

Получив такой сертификат, организация демонстрирует инвесторам, предпринимателям и органам власти высокий уровень способности ведения бизнес-процессов, а именно прозрачно, законно и в соответствии с лучшими мировыми практиками.

Коррупция разрушает: кто виноват и что делать — эксклюзивное интервью Танзилы Нарбаевой >>

Кроме того, Агентство получило подтверждение от органа по сертификации Cert International о том, что система менеджмента АУГА в управлении государственными активами в хозяйственных обществах с госдолей более 50%, соответствует требованиям стандарта ISO 55001:2014, который определяет процедуру управления активами. Этот стандарт обеспечивает эффективность процедур управления активами с учетом других аспектов деятельности.

Теги:
Узбекистан, сертификат, борьба с коррупцией, Коррупция



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Рождественские декорации: города в преддверии праздников - фотолента
“Северный поток - 2”: почему США мешают строительству газопровода и что об этом думает Европа
Почему США мешают строительству "Северного потока - 2" - видео
Как узбекистанцы и таджикистанцы возвращаются домой в пандемию
Через соседей — дешевле: как узбекистанцы улетают на родину

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться