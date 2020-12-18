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Газовая компрессорная станция

Узбекистан и РФ планируют реализовать проекты по нефтегазодобыче на $75 млн

© Sputnik / Alexander Mazurkevich
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20201218/15628482/Uzbekistan-i-RF-planiruyut-realizovat-proekty-po-neftegazodobyche-na-75-mln.html

Был подписан документ, который позволит развивать взаимовыгодное сотрудничество для удовлетворения потребностей топливно-энергетического комплекса Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 18 дек — Sputnik. Группа "Челябинский трубопрокатный завод" (ЧТПЗ), международная нефтесервисная компания Eriell Group International и "Российский экспортный центр" (РЭЦ) подписали меморандум о намерениях по совместной реализации проектов в сфере нефте- и газодобычи в Узбекистане на сумму более 75 миллионов долларов, говорится на сайте ЧТПЗ.

Проекты будут реализованы с применением передовых технологий и эффективных финансовых моделей и направлены на оптимизацию денежных потоков в рамках развития комплексных поставок в Узбекистан.

Стороны также обсудили поставки трубной продукции в рамках реализации "Концепции развития нефтегазовой отрасли Узбекистана до 2030 года" и выразили готовность к долгосрочному сотрудничеству.

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© Пресс-служба президента Узбекистана
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По словам коммерческого директора ЧТПЗ Дениса Приходько, группа поставляет высокотехнологичную трубную продукцию в более чем 50 стран мира и заинтересована в дальнейшем расширении поставок в страны СНГ, в том числе с целью увеличения экспортной выручки компании.

"В 2020 году группа ЧТПЗ уже поставляла в Узбекистан трубы большого диаметра с повышенными эксплуатационными характеристиками для строительства газопровода-коллектора на месторождении "Самантепе", и подписанный меморандум позволит и дальше развивать взаимовыгодное сотрудничество для удовлетворения потребностей топливно-энергетического комплекса этой страны", - отметил Приходько.

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Для справки: ЧТПЗ является одним из крупнейших российских производителей трубной продукции, объединяет Челябинский трубопрокатный завод и Первоуральский новотрубный завод, складской комплекс, компанию по заготовке и переработке металлолома, предприятия по производству магистрального оборудования.

В начале декабря в Министерстве энергетики Узбекистана заявили о намерении привлечь банк Rothschild для организации IPO трех компаний нефтегазовой отрасли.

Министр энергетики Узбекистана Алишер Султанов и управляющий директор Rothschild & Cie Ариэль Моллард де Ротшильд в Ташкенте обсудили вопросы участия банка в процессе трансформации энергетического сектора республики.

Теги:
подписание документов, Узбекистан, Россия, нефтегазовая отрасль



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