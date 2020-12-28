Мирзиёев подписал госбюджет Узбекистана на 2021 год — подробности

Для покрытия дефицита государственного бюджета, помимо внутренних источников вновь, как и в 2020-м, планируется привлечь льготные кредиты международных финансовых институтов на сумму около одного миллиарда долларов.

ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон "О государственном бюджете на 2021 год" с дефицитом в размере 2,7 процента ВВП, или 18,6 триллиона сумов (1,77 миллиарда долларов), текст документа опубликован на портале Lex.uz.

Бюджет Узбекистана был принят Законодательной палатой и одобрен Сенатом страны в середине декабре. Впервые в форме закона этот документ был принят в декабре 2019-го. Ранее бюджет после одобрения верхней палаты утверждался постановлением главы государства.

"Принять к сведению сводные параметры консолидированного бюджета Республики Узбекистан на 2021 год и бюджетные ориентиры на 2022-2023 годы", — говорится в тексте закона.

Доходную часть бюджета планируется обеспечить в размере 21,3 процента к ВВП, или 147,2 триллиона сумов (около 14 миллиардов долларов), расходы — 24 процента к ВВП, или 165,8 триллиона сумов (около 15,8 миллиарда долларов). Дефицит бюджета таким образом утвержден в размере 2,7 процента ВВП, или 18,6 триллиона сумов. Ориентиры по дефициту бюджета на 2022 год составляют один процент к ВВП (около 780 миллионов долларов) и 0,4 процента (380 миллионов долларов) на 2023 год.

В законе установлены ограничения на внешние заимствования под госгарантии в 2021 году на уровне пяти миллиардов долларов. Ранее представитель Министерства финансов Узбекистана сообщал, что в условиях пандемии коронавируса правительство вынуждено пересмотреть предельные размеры внешнего заимствования — в 2020 году этот лимит увеличен до 5,5 миллиарда долларов против ранее утвержденных четырех миллиардов.

Для покрытия дефицита госбюджета в 2021 году, помимо внутренних источников вновь, как и в 2020-м, планируется привлечь льготные кредиты международных финансовых институтов на сумму около одного миллиарда долларов.

Параметры госбюджета-2021 одобрены с учетом планируемого в будущем году роста ВВП на 5,1 процента по сравнению с 2020 годом, инфляции — на девять-десять процентов, производства промышленной продукции — 5,8 процента, сельскохозяйственной продукции — на 2,7 процента.

Сенат Узбекистана в ноябре 2019 года одобрил госбюджет на 2020-й с дефицитом в размере 0,5 процента ВВП, или 3,4 триллиона сумов (около 325 миллионов долларов). Доходную часть бюджета планировалось обеспечить в размере 20 процента к ВВП, или 128,46 триллиона сумов (около 12,2 миллиарда долларов), расходы — 20,5 процента к ВВП, или 131,1 триллиона сумов (12,5 миллиарда долларов). Однако в связи с ростом расходов в условиях пандемии коронавируса параметры бюджета были пересмотрены: его дефицит в этом году прогнозируется в 3,3 процента ВВП, или 19,7 триллиона сумов (187 миллиона долларов).