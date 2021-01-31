Узбекистан впервые принял участие в заседании Совета ЕЭК

Республику представил заместитель премьер-министра – министр инвестиций и внешней торговли Сардор Умурзаков. В своём выступлении он отметил основные направления взаимодействия республики с ЕАЭС в статусе страны-наблюдателя.

ТАШКЕНТ, 31 янв — Sputnik. В очередном заседании Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) впервые принял участие представитель из Узбекистана, сообщают в пресс-службе МИВТ РУз. Мероприятие прошло в формате видеоконференцсвязи.

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Республику представил заместитель премьер-министра – министр инвестиций и внешней торговли Сардор Умурзаков. В своём выступлении он отметил основные направления взаимодействия Узбекистана с ЕАЭС в статусе страны-наблюдателя. К тому же им была подчеркнута важность выстраивания конструктивного сотрудничества на принципах равноправия, взаимной выгоды и учёта интересов друг друга.

"За последние четыре года объём торговли между Узбекистаном и странами ЕАЭС вырос на 75 процентов и сегодня на долю государств ЕАЭС приходится более 30 процентов внешнеторгового оборота Узбекистана", - информируется в релизе.

В ходе встречи руководитель узбекской делегации отдельное внимание уделил актуальности укрепления промышленной кооперации в машиностроении, энергетике, электротехнике, текстильной и фармацевтической отраслях, а также в сельском хозяйстве.

Напомним: в декабре прошлого года Узбекистан получил статус наблюдателя ЕАЭС. Глава государства Шавкат Мирзиёев впервые принял участие в заседании Высшего Совета Евразийского экономического союза по приглашению президента Беларуси Александра Лукашенко, председательствующего в 2020 году в организации.