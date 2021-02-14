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Глава Минсельхоза встретился с генсеком Совета тюркоязычных государств

Узбекистан примет участие в сельскохозяйственном бизнес-форуме

Пресс-служба Минсельхоза Узбекистана
Экономика
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Джамшид Ходжаев подчеркнул необходимость приведения к общему знаменателю аграрную политику Тюркского совета и Программу регионального сотрудничества ФАО по линии Юг-Юг.

ТАШКЕНТ, 14 фев — Sputnik. Министр сельского хозяйства Узбекистана Джамшид Ходжаев и генсек Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ) Багдад Амреев обсудили проведение первого заседания Совета министров сельского хозяйства. Встреча будет организована, чтобы обменяться опытом, информацией и технологиями между государствами-членами ССТГ, сообщили в пресс-службе Минсельхоза.

В ближайших планах также проведение сельскохозяйственного бизнес-форума с участием крупных агро-компаний из государств-членов Совета.

Стороны обсудили перспективы дальнейшего взаимодействия с Советом, а также со странами-членами данной организации.

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Ходжаев подчеркнул необходимость приведения к общему знаменателю аграрную политику Тюркского совета и Программу регионального сотрудничества ФАО по линии Юг-Юг.

Для справки: сотрудничество по линии Юг-Юг представляет собой широкую платформу для сотрудничества между развивающимися странами, основанную на принципах солидарности.

В сентябре прошлого года Шавкат Мирзиёев поручил внедрять инноваций в сельское хозяйство. При этом глава государства подчеркнул важность налаживания лазерного нивелирования хлопковых, зерновых и рисовых полей. Министерству финансов поручено выделить из Фонда развития сельского хозяйства не менее 250 миллиардов сумов кредитов для внедрения такой технологии.

Теги:
сотрудничество, Тюркский совет, Узбекистан, Сельское хозяйство



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