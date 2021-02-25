Садоводы Узбекистана оценили риски потерь урожая при резком похолодании

Эксперты считают, что ухудшение погодных условий в этом году может привести к сокращению урожайности абрикоса, черешни и миндаля.

ТАШКЕНТ, 25 фев — Sputnik. Портал EastFruit провел опрос среди садоводов, фермеров и специалистов из Ферганской долины, Бухарской, Самаркандской и Сурхандарьинской областей республики, посвященный оцениванию рисков потерь будущего урожая косточковых.

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Отмечается, что первые три региона выращивают почти 70% плодов и ягод, производимых в республике.

По мнению фермера из Кувасая Низома Акбарова, на урожайность влияет уровень выпадения осадков. Специалист считает, что ухудшение погодных условий в этом году может привести к потери урожая абрикоса.

"Черешня в целом более "стойкая" в этом плане, но при таких минусовых температурах, как прогнозируют синоптики, то и здесь потерь не избежать. Помню, как в конце марта 2013 или 2014 года также ударили холода и еще со снегом. Тогда мы потеряли около 35% урожая черешни", - сказал Акбаров.

Махмуд Орипов, эксперт по экономике сельского хозяйства, к. э. н., доцент Бухарского государственного университета в свою очередь заявляет, что потери урожая косточковых от предстоящих холодов могут составить от 30% до 80% в зависимости от их сорта и вида.

В то же время садовод из Пайарыкского района Самаркандской области Ильхам Джураев заверил, что миндаль в отличие от абрикоса более устойчив к резким похолоданиям.

"В нашем районе уже расцвели миндаль и абрикос. На урожае последнего мы можем потерять 70-80%, если ударят такие холода", - подчеркнул Джураев.

Опрошенные садоводы и фермеры из других районов Самаркандской области, расположенные ближе к горным местностям сообщили, что плодовые деревья еще не расцвели.