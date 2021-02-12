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В Андижанской области 90 молодых узбекистанцев получили земельные участки

Пресс-служба кластера " "Сайёра фаввораси"
Общество
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Sputnik Узбекистан
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Руководство предприятия "Сайёра фаввораси" также обеспечит владельцев земель необходимыми семенами и поспособствует в оказании практической помощи в проведении сезонных агротехнических мероприятий.

ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. Администрация хлопково-текстильного кластера частного предприятия "Сайёра фаввораси", расположенного в Бостанском районе Андижанской области, выделила по 10 соток земли 90 безработным молодым людям. Об этом сообщили корреспонденту Sputnik Узбекистан в пресс-службе организации.

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Отмечается, что документы узбекистанцев, получивших земли, были зарегистрированы и легализованы администрацией кластера. Теперь на выделенных участках они смогут сажать и выращивать плодоовощную продукцию, что поможет им увеличить семейный доход.

К тому же руководство предприятия обеспечит владельцев земель необходимыми семенами и поспособствует в оказании практической помощи в проведении сезонных агротехнических мероприятий.

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Для  полноценной реализации проекта также был привлечен опытный агроном и экономист из сельскохозяйственного кластера. Специалисты поделились с молодежью советами и практическими рекомендациями, которые помогут им сформировать фермерские и экономические навыки. 

Теги:
трудоустройство молодежи, земледелие, земля, Андижанская область, Андижан



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