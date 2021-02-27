Германия вложит 8 млн евро в экономическое развитие Приаралья

В течение четырех лет Германия, Узбекистан и Казахстан будут работать над экологически ориентированным региональным развитием в Приаралье.

ТАШКЕНТ, 27 фев — Sputnik. Министр сельского хозяйства Жамшид Ходжаев и руководитель проекта Германского общества международного сотрудничества (GIZ) Паул Шумахер подписали соглашение о реализации проекта "Экологически ориентированное региональное развитие в Приаралье".

Он предусматривает поддержку правительств Узбекистана и Казахстана в достижении устойчивого трансграничного экологического и экономического развития Приаралья.

Концепция нового проекта максимально соответствует ключевым приоритетам "Стратегии развития сельского хозяйства до 2030 года", а также отражает Цели устойчивого развития ООН.

"Основные составляющие нового проекта: предоставление консалтинговых услуг, цифровизация, геоинформационная система, дистанционное зондирование, трансграничное сотрудничество и другие. Мы также открыты для обмена информацией с нашими соседями из Казахстана. Я уверен, что этот проект и наши собственные планы развития позволят нам всем достичь сильного синергетического эффекта и результатов", - отметил министр сельского хозяйства Джамшид Ходжаев.

Четырехлетний проект с бюджетом 8 млн евро будет реализован на основе комплексного подхода к экономическому развитию с учетом минимизации негативного воздействия на экологические и социальные аспекты.

Напомним, в конце прошлого года Южная Корея предоставила 1 миллион долларов через Программу развития ООН в помощь жителям побережья Аральского моря, пострадавшим от его высыхания.

Соглашение о предоставлении помощи подписали генеральный директор департамента по проблемам климатических изменений МИД Южной Кореи и координатор Многопартнерского трастового фонда ООН Дженифер Топпинг.