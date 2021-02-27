18:06 27 Февраля 2021
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB141.09
  • EUR12773.52
  • USD10549.65
Поиск
Германия вложит 8 млн евро в экономическое развитие Приаралья

Германия вложит 8 млн евро в экономическое развитие Приаралья

Пресс-служба Минсельхоза Узбекистана
Экономика
Получить короткую ссылку
161 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/07e5/02/1b/16088616.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20210227/16088696/Germaniya-vlozhit-8-mln-evro-v-ekonomicheskoe-razvitie-Priaralya.html

В течение четырех лет Германия, Узбекистан и Казахстан будут работать над экологически ориентированным региональным развитием в Приаралье.

ТАШКЕНТ, 27 фев — Sputnik. Министр сельского хозяйства Жамшид Ходжаев и руководитель проекта Германского общества международного сотрудничества (GIZ) Паул Шумахер подписали соглашение о реализации проекта "Экологически ориентированное региональное развитие в Приаралье".

В результате экологической катастрофы в Приаралье вода в колодцах стала непригодна для человека. Её пьют только животные. 1989 год.
© Sputnik
Трастовый фонд при ООН утвердил финансирование проектов в Приаралье на $6 млн

Он предусматривает поддержку правительств Узбекистана и Казахстана в достижении устойчивого трансграничного экологического и экономического развития Приаралья.  

Концепция нового проекта максимально соответствует ключевым приоритетам "Стратегии развития сельского хозяйства до 2030 года", а также отражает Цели устойчивого развития ООН.

"Основные составляющие нового проекта: предоставление консалтинговых услуг, цифровизация, геоинформационная система, дистанционное зондирование, трансграничное сотрудничество и другие. Мы также открыты для обмена информацией с нашими соседями из Казахстана. Я уверен, что этот проект и наши собственные планы развития позволят нам всем достичь сильного синергетического эффекта и результатов", - отметил министр сельского хозяйства Джамшид Ходжаев. 

Четырехлетний проект с бюджетом 8 млн евро будет реализован на основе комплексного подхода к экономическому развитию с учетом минимизации негативного воздействия на экологические и социальные аспекты.

Вид на Аральское море с высоты
Sputnik / Мария Науменко
Исмаилов: усилия по предотвращению экологической катастрофы Приаралья - недостаточны

Напомним, в конце прошлого года Южная Корея предоставила 1 миллион долларов через Программу развития ООН в помощь жителям побережья Аральского моря, пострадавшим от его высыхания.

Соглашение о предоставлении помощи подписали генеральный директор департамента по проблемам климатических изменений МИД Южной Кореи и координатор Многопартнерского трастового фонда ООН Дженифер Топпинг.

Теги:
Экономика, сотрудничество, Приаралье, Германия, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Храм Зевса, Акрополь и Парфенон: афинские древности в снегу - фото
В Латвии украли пушку с памятника советским воинам
В Латвии осквернили еще один памятник советским воинам
По выделенке с ветерком: проект маршрута метробуса
По "выделенке" с ветерком: маршрут метробуса

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться