Узбекистан намерен развивать новые транспортно-транзитные коридоры

В рамках круглого стола было отмечено, что среди стран Центральной Азии республика является первопроходцем во внедрении безбумажной системы в международных перевозках.

ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. В столице проходит круглый стол на тему "Транспортная дипломатия Республики Узбекистан: международно-правовые основы регионального сотрудничества", сообщает пресс-служба Министерства транспорта.

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Мероприятие организовано Министерством иностранных дел совместно с Региональным представительством Фонда имени Конрада Аденауэра в Центральной Азии.

В ходе беседы участники обсудили состояние регионального сотрудничества, а также проблемы при перевозке грузов и пути их решения.

Также они отметили, что среди стран Центральной Азии Узбекистан является первопроходцем во внедрении безбумажной системы в международных перевозках.

Кроме того, стороны рассмотрели возможность совершенствования договорно-правовой базы и способы реализации международных договоренностей по развитию новых транспортно-транзитных коридоров.

Напомним: в конце февраля Абдулазиз Камилов провел встречу с президентом Кыргызской Республики Садыром Жапаровым. В рамках встречи представители двух государств отметили, что у стран есть все возможности для формирования системы транспортных коридоров, обеспечивающих кратчайший выход к морским портам и новым внешним рынкам.