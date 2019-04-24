Устроивших скандал в Управлении мусульман Узбекистана отправили в изолятор

У узбекистанцев в мобильных телефонах были найдены материалы, экстремистских организаций и пропагандирующий идеи догматизма, запрещенные в Узбекистане.

ТАШКЕНТ, 24 апр - Sputnik. Два узбекистанца, которые в апреле устроили дебош в Управлении мусульман Узбекистана, отправлены в следственный изолятор Службы государственной безопасности, сообщает УзА.

Согласно данным, у Р. Каримова и Т. Астанова в мобильных телефонах были найдены материалы, экстремистских организаций и пропагандирующий идеи догматизма, запрещенные в Узбекистане.

В результате того, что в действиях узбекистанцев содержатся признаки состава преступления, предусмотренного в части 1 статьи 244-1 Уголовного кодекса республики Узбекистан, в отношении них было возбуждено уголовное дело.

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Каримов и Астанов были задержаны согласно статье 227 Уголовно-процессуального кодекса респубоики Узбекистан и размещены в следственный изолятор СГБ.

Напомним, 8 апреля двое мужчин в грубой форме требовали организовать им встречу с муфтием Усманом Алимовым, сотрудникам Управления мусульман Узбекистана даже пришлось вызвать правоохранителей.

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Алимов находился в командировке, поэтому с мужчинами встретился его заместитель Абдулазиз Мансур. Однако его ответы визитеров не устроили, и они продолжили выражать свои требования в грубой форме, оскорбляя представителей духовенства. Все свои действия они записывали на мобильный телефон для прямой трансляции в социальных сетях.

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На требования сотрудников органов внутренних дел прекратить нарушение общественного порядка и перейти к конструктивному диалогу с представителями Управления мусульман Узбекистана нарушители ответили отказом. В связи с этим в отношении данных лиц был составлен административный протокол.

Суд по административным делам Алмазарского района, рассмотрев материалы, собранные по данному факту, признал мужчин, один из которых ранее был судим, виновными в мелком хулиганстве и невыполнении законных требований сотрудников милиции.