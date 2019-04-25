Умер еще один пострадавший в ДТП на трассе Алматы-Ташкент

Теперь количество жертв страшной трагедии на трассе увеличилось до 12 человек.

ТАШКЕНТ, 25 апр - Sputnik. Еще один пострадавший в страшном ДТП в Казахстане, где погибло несколько граждан Узбекистана, скончался в больнице в Алма-Ате, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу клиники.

"Вчера в больнице скончался пациент, доставленный 23 апреля в коме, крайне тяжелом состоянии, с травмами, не совместимыми с жизнью. Скончался, не приходя в сознание", - сообщили в клинике.

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Напомним, трагедия произошла 20 апреля в Кордайском районе Жамбылской области Казахстана произошла авария. Toyota столкнулась с грузовым автомобилем. Следовавший по трассе пассажирский автобус, избегая дальнейшего столкновения с аварийными авто, совершил маневр и перевернулся.

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В результате погибли 11 человек, в том числе восемь граждан Казахстана и трое - Узбекистана, еще 29 пострадали.

Тела трех граждан Узбекистана похоронили на родине. Хоким Ташкентской области Гуломжон Ибрагимов, а также главный имам области Хайрулло Турматов посетили семьи погибших, выразили им слова поддержки, прочитали суры Корана.