Еще одна узбекистанка госпитализирована после побоев ревнивого мужа

И снова семейные драмы в Узбекистане: мужчина избил свою жену, приревновав к другому мужчине. По сообщению МВД, он уже задержан, а девушка находится в больнице.

ТАШКЕНТ, 11 июн - Sputnik. Муж избил свою жену на почве ревности в Сурханарьинской области, сообщает МВД Узбекистана.

"В Алтынсайском районе Сурхандарьинской области 34-летний Р.Ж. в ходе конфликта по причине ревности ударил по лицу свою супругу 33-летнюю М.А. Пострадавшая госпитализирована, Р.Ж.задержан", - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

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Напомним, недавно в Булунгуре произошла семейная драма, которая шокировала весь Узбекистан: через 10 дней после свадьбы невеста из-за жениха оказалась в реанимации. Побои оказались настолько тяжелыми, что потерпевшая первое время не могла открыть глаза.

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В тот злополучный день мужчина, сказав, что пошел в магазин за мороженым, вернулся домой в нетрезвом состоянии и затеял ссору с Зухрой. Закрыв двери в дом, супруг стал жестоко избивать женщину, пока она не потеряла сознание.

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Умарова пожаловалась, что в правохранительных органах ей порекомендовали лечиться и не проводить медэкспертизу, отметив, что ей самой "это дороже обойдется".