Очередное убийство женщины: в Андижанской области муж сильно избил супругу

38-летняя женщина скончалась от травм на месте, а ее муж тут же был задержан.

ТАШКЕНТ, 1 июл - Sputnik. В Андижанской области мужчина избил свою супругу, которая скончалась на месте происшествия, сообщает МВД Узбекистана.

"В Асакинском районе Андижанской области 29 июня 2019 года в ходе семейной ссоры 43-летний житель махалли "Курама" М.А. нанес телесные повреждения 38-летней супруге Ш.А., в результате чего Ш.А. упала на землю и ударилась головой", - говорится в сообщении.

Известно, что от полученных травм женщина скончалась на месте происшествия, а сам мужчина тут же был задержан.

Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Напомним, ревнивые мужья и парни - не редкость в Узбекистане. Так, в начале июня муж избил свою жену на почве ревности в Сурханарьинской области, а 18 июня в Гулистане парень задушил свою девушку из-за ревности.

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а в Булунгуре произошла семейная драма, которая шокировала весь Узбекистан: через 10 дней после свадьбы невеста из-за жениха оказалась в реанимации. Побои оказались настолько тяжелыми, что потерпевшая первое время не могла открыть глаза.

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В мае в Гиждуванском районе Бухарской области в ночь на 20 мая произошло убийство на почве ревности: житель МСГ "Шурча" 1991 года рождения задушил свою жену.

Не так давно на портале СОВАЗ для общественного обсуждения был опубликован проект закона "О защите женщин от притеснений и насилия", направленный, в частности, на предупреждение притеснений и насилия в отношении женщин, а также обеспечение гарантий правовой и социальной защиты жертв притеснений и насилия.

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Для женщин, которым нужна поддержка, в стране создаются специальные центры реабилитации. Адреса шелтеров не разглашаются — чтобы обеспечить безопасность жертв насилия. В пределах республики запущена горячая линия по номеру 1146. Помните: своевременное обращение за помощью может спасти вашу жизнь.