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драка

Узбекистанцы пострадали в массовой драке в Санкт-Петербурге

© Sputnik / Андрей Варенков
Происшествия
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Узбекистанцы получили ранения их травматического оружия.

ТАШКЕНТ, 19 авг - Sputnik. Трое граждан Узбекистана пострадали в массовой драке в Санкт-Петербурге, сообщает МИД республики.

"16 августа во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга в результате групповой драки получили ранения, в том числе из травматического оружия, трое граждан Узбекистана", - говорится в сообщении.

По словам МИД, один из них госпитализирован в Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи имени И.И.Джанелидзе, а состояние здоровья оценивается как средней тяжести.

Правоохранительные органы проводят доследственные мероприятия, генконсульство установило контакты с соответствующими структурами и держит ситуацию на контроле.

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Напомним, недавно стало известно о том, что граждане Узбекистана и Таджикистана чаще всего нарушают миграционный режим в Петербурге.

С начала 2019 года судебные приставы Санкт-Петербурга по решению судов выдворили за пределы страны более тысячи мигрантов, нарушивших режим пребывания в РФ.

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Помимо уроженцев Узбекистана и Таджикистана, среди нарушителей миграционного режима – граждане ближнего зарубежья, а также Индии, Нигерии, Камеруна, Египта и Алжира, информирует УФССП.

Теги:
Мигранты, мигрант, массовая драка, драка, стрельба, Происшествие, Узбекистанцы, Россия, Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург



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