Узбекистанцы - самые злостные нарушители миграционного режима в Петербурге

Граждане Узбекистана составляют 60 процентов от общей численности выдворенных иностранцев.

ТАШКЕНТ, 16 авг – Sputnik. Граждане Узбекистана и Таджикистана чаще всего нарушают миграционный режим в Петербурге, сообщает пресс-служба городского управления ФССП РФ.

"Чаще других миграционный режим нарушают уроженцы Узбекистана и Таджикистана - 60% и 20% от общей численности выдворенных соответственно", - говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что с начала 2019 года судебные приставы Санкт-Петербурга по решению судов выдворили за пределы страны более тысячи мигрантов, нарушивших режим пребывания в РФ.

Помимо уроженцев Узбекистана и Таджикистана, среди нарушителей миграционного режима – граждане ближнего зарубежья, а также Индии, Нигерии, Камеруна, Египта и Алжира, информирует УФССП.

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Ведомство отмечает, что судебные приставы препровождают нелегальных мигрантов на пограничный контроль в аэропорту "Пулково" для выдворения из России "почти в ежедневном режиме".

Все вынужденно покинувшие РФ иностранцы в течение пяти лет не смогут въехать на территорию Российской Федерации, заключает УФССП по Санкт-Петербургу.