Узбекистанца насмерть сбил автобус в Казахстане

Автобус на автотрассе Туркестан-Шымкент совершил наезд на пешехода.

ТАШКЕНТ, 26 авг - Sputnik. Узбекистанец скончался в Казахстане в результате ДТП, сообщает МИД республики.

"В ночь на 23 августа на автотрассе Туркестан – Шымкент в поселке Епкенди Туркестанской области Казахстана скончался гражданин Узбекистана Е.А., сбитый автобусом", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело и ведется следствие.

Генконсульство взяло ситуацию на контроль и поддерживает оперативную связь с правоохранительными органами Туркестанской области Казахстана.

Напомним, смертельное ДТП произошло в Бухарской области несколько дней назад.

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23 августа в Гиждуванском районе Бухарской области в 07 часов 15 минут 40-летний гражданин У.К., управляя автомобилем марки Nexia, на 229-м км автомагистрали М-37 совершил наезд на двух пешеходов – 31-летнюю жительницу села и ее двухлетнюю дочь.

В результате ДТП 31-летняя девушка от полученных травм скончалась на месте происшествия, а ребенок был госпитализирован, однако несмотря на оказанную медицинскую помощь, девочка скончалась в больнице.