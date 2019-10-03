Семья, покончившей с собой узбекистанки в Турции, не верит следствию

ТАШКЕНТ, 3 окт - Sputnik. Семья узбекистанки, которая покончила с собой в Турции, не верит тем фактам, которые предоставляет следствие. В стране уже начались кампании с требованием установить истинную причину смерти Нодиры Кодировой, сообщает IPA.

Напомним, 23-летняя девушка совершила самоубийство из-за депутата Партии справедливости и развития Турции Ширина Унала, в доме которого она работала и ухаживала за его больной женой.

Загадочная история узбекистанки, покончившей с собой в Турции >>

26 сентября прокуратура начала изучать дело по данному факту, а также обвинила Нодиру в занятии проституцией, а ее подругу Лейлу в том, что принуждала делать это.

UPL Загадочная история узбекистанки, покончившей с собой в Турции

Несколько дней назад сотрудники вызвали Лейлу на допрос, где девушка рассказала, что перед тем самым вечером, когда Нодира покончила с собой, она звонила ей в слезах и кричала, что случилось что-то ужасное.

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Сама Лейла также отвергает заявления прокуратуры Турции о том, что они занимались проституцией. По ее словам, она отправляет текстиль в Ташкент и этим зарабатывает себе на жизнь.