13:17 03 Октября 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB146.19
  • EUR10332.75
  • USD9446.65
Поиск
Загадочная история узбекистанки, покончившей с собой в Турции

Семья, покончившей с собой узбекистанки в Турции, не верит следствию

UPL
Происшествия
Получить короткую ссылку
280 0 0

В Турции началась кампания с требованием установить истинную причину смерти узбекистанки Нодиры Кодировой.

ТАШКЕНТ, 3 окт - Sputnik. Семья узбекистанки, которая покончила с собой в Турции, не верит тем фактам, которые предоставляет следствие. В стране уже начались кампании с требованием установить истинную причину смерти Нодиры Кодировой, сообщает IPA.

Напомним, 23-летняя девушка совершила самоубийство из-за депутата Партии справедливости и развития Турции Ширина Унала, в доме которого она работала и ухаживала за его больной женой.

Загадочная история узбекистанки, покончившей с собой в Турции >>

26 сентября прокуратура начала изучать дело по данному факту, а также обвинила Нодиру в занятии проституцией, а ее подругу Лейлу в том, что принуждала делать это.

Загадочная история узбекистанки, покончившей с собой в Турции
UPL
Загадочная история узбекистанки, покончившей с собой в Турции

Несколько дней назад сотрудники вызвали Лейлу на допрос, где девушка рассказала, что перед тем самым вечером, когда Нодира покончила с собой, она звонила ей в слезах и кричала, что случилось что-то ужасное.

МИД прокомментировал смерть узбекистанки Нодиры Кодировой в Анкаре >>

Сама Лейла также отвергает заявления прокуратуры Турции о том, что они занимались проституцией. По ее словам, она отправляет текстиль в Ташкент и этим зарабатывает себе на жизнь.

Теги:
Происшествие, скандал, депутаты, депутат, суицид, смерть, гибель, узбекистанка, Турция, Турция



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Военная мощь и безграничные амбиции: масштабный парад в Пекине – фото
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Шавкат Мирзиёев как экономист понимает все выгоды и риски ЕАЭС - Матвиенко
Дни узбекского кино в Москве
Что покажут москвичам на Неделе узбекского кино – афиша

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054