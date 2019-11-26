В Навои частное агентство обмануло узбекистанцев на 633 млн сумов

Людям пообещали зарплату в 2 тысячи долларов в месяц, однако сотрудники организации собрали с 211 человек по 3 миллиона сумов, но на работу их никуда не отправили.

ТАШКЕНТ, 26 ноя - Sputnik. В Узбекистане частное агентство занятости под названием Navoiy xususiy bandlik agentligi обмануло 211 человек на общую сумму 633 миллиона сумов, сообщает Минтруд.

Согласно информации, узбекистанцы обращались в данное агентство для трудоустройства в Южную Корею.

"Людям пообещали зарплату в 2 тысячи долларов в месяц, однако сотрудники организации собрали с 211 человек по 3 миллиона сумов, но на работу их никуда не отправили", - говорится в сообщении.

На данный момент Минтруд Узбекистана приостановил действие лицензии Navoiy xususiy bandlik agentligi.

Сотрудники министерства также напомнили жителям республики, что отправка узбекистанцев на работу в Южную Корею не входит в полномочия частных агентств занятости, так как этим занимается только Агентство по внешней трудовой миграции при Минтруде.

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Напомним, власти Узбекистана планируют сократить к 2030 году число трудовых мигрантов на 16,6% по сравнению с 2018-м — до 1,96 миллиона человек.

По данным разработчика проекта, Министерства экономики и промышленности, численность экономически активного населения в стране в 2030-м вырастет на 17% — до 17,707 миллиона человек с 15,099 миллиона в 2018 году. Таким образом, число мигрантов снизится до 1,965 миллиона человек против 2,355 миллиона, темп снижения составит 16,6%.

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По официальным данным, в настоящее время на заработках за пределами республики с населением около 33,5 миллиона человек находятся 2,3 миллиона человек — это около 20% экономически активного населения. По данным МВД РФ, граждане Узбекистана составляют порядка 10% (около одного миллиона человек) от всех мигрантов в России.