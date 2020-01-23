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Сотрудник Бюро принудительного исполнения заполняет документы

Горящие полотенца и бензин: жительница Самарканда напала на сотрудников БПИ

© Sputnik / Дильшода Рахматова.
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200123/13286151/Goryaschie-polotentsa-i-benzin-zhitelnitsa-Samarkanda-napala-na-sotrudnikov-BPI.html

Женщина кидала в сотрудников горящие полотенца и пыталась поджечь их бензином прямо в подъезде своего дома.

ТАШКЕНТ, 23 янв - Sputnik. Женщина хотела поджечь сотрудников Бюро принудительного исполнения (БПИ) в Самарканде, сообщает Генпрокуратура.

"21 января в 14.20, когда сотрудник Бюро принудительного исполнения М. Бекмухамедов с помощью 12 работников органов государственной власти на основании решения суда от 12.09.2019 прибыл с целью выселить жительницу Д.Розикову из квартиры № 16, по улице Навои Шох 49", - говорится в сообщении.

Оказалось, что женщина обманным путем зашла в квартиру, взяла горящее полотенце и, выходя, бросила его на работников Бюро.

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По информации Генпрокуратуры, полотенце не задев никого, упало на первый этаж. Но жительница не остановилась на этом и начала разбрызгивать бензин и на другое полотенце, и на работников Бюро. Работники быстро отошли в сторону, и огонь не коснулся их одежды. В результате никто не пострадал.

В конце концов, женщину успокоили и задержали, а точки возгорания были потушены.

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В отношении Розиковой было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 219 Уголовного кодекса (Сопротивление представителю власти или лицу, выполняющему гражданский долг).

Теги:
женщина, Бюро принудительного исполнения при Генеральной прокуратуре Узбекистана, Бюро принудительного исполнения, Происшествие, Узбекистан, Узбекистан, Самарканд, Самарканд



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