ДТП на автотрассе Самара – Шымкент: погиб гражданин Узбекистана

Из-за ухудшения погодных условий на 48 участках в 9 областях Казахстана временно закрыто движение для всех видов автотранспорта. В период 23-25 января снегопады, метели продолжатся.

ТАШКЕНТ, 23 янв - Sputnik. По информации Генерального консульства страны в Актау (Казахстан), 22 января 2020 года на автомобильной трассе Самара – Шымкент на территории Иргизского района Актюбинской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого скончался пассажир легковой автомашины, гражданин Узбекистана, передает МИД республики.

Генконсульство взяло ситуацию на контроль и установило оперативные контакты с соответствующими органами Казахстана.

Также Генконсульство сообщило, что из-за ухудшения погодных условий на 48 участках в 9 областях Казахстана временно закрыто движение для всех видов автотранспорта. В период 23-25 января снегопады, метели продолжатся.

Консульско-правовой департамент МИД выражает соболезнования родным и близким покойного и еще раз обращает внимание узбекских граждан на необходимость учитывать риски и принимать соответствующие меры при въезде, а также проезде в зимнее время по территории Казахстана на автобусах или других видах автомобильного транспорта.

Напоминаем, что граждане Узбекистана, находящиеся на территории Казахстана, в том числе транзитом, могут в необходимых случаях обратиться в посольство Узбекистана в Нур-Султане (г. Нур-Султан, Акмолинская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Костанайская и Карагандинская области, тел.: +7-717-295-45-87, +7-777-218-20-10 (Telegram, Whatsapp, Imo); Генконсульство в г. Актау (Актюбинская, Атырауская, Западно-Казахстанская и Мангистауская области, тел.: +7-29-277-71-17, +7-777-599-00-50, +7-777-599-00-51); Генконсульство в г. Алматы (г. Алматы, г. Шымкент, Алматинская, Восточно-Казахстанская, Жамбыльская, Кызылординская и Туркестанская области, тел.: +7-727-299-20-70, +7-727-390-26-16).

Мы писали о том, что в Казахстане полицейские и спасатели перешли на усиленный режим работы из-за снегопада и метели, сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел страны.