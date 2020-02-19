17:26 19 Февраля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB150.07
  • EUR10319.35
  • USD9528.49
Поиск
Сотрудник правоохранительных органов на фоне мечети

Усиливать меры безопасности в связи с задержанием террористов не планируется - МВД

ГУВД г. Ташкента
Происшествия
Получить короткую ссылку
31 0 0
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200219/13500616/Usilivat-mery-bezopasnosti-v-svyazi-s-zaderzhaniem-terroristov-ne-planiruetsya---MVD.html

В МВД республики сообщили, что ситуация находится под контролем правоохранительных органов, поэтому вводить дополнительные меры безопасности не планируется.

ТАШКЕНТ, 19 фев - Sputnik. Несколько часов назад стало известно, что в Ташкенте задержаны более 20 участников террористической группы. По последним данным, преступники попали под влияние гражданина Узбекистана А. Шодибекова, 1996 года рождения, который сейчас находится в Сирии в составе террористической группы.

"Задержанные оказывали ему финансовую помощь и планировали присоединиться к террористической группе", - говорится в информации.

На запрос корреспондента Sputnik Узбекистан представители МВД прокомментировали ситуацию с задержанием предполагаемых террористов. По сообщению представителя правоохранительных органов, усиливать меры безопасности в Ташкенте не планируется, потому что подобные совместные операции ГУВД и СГБ проводятся регулярно, но не получают широкого освещения.

Директор Исполкома РАТС ШОС Джумахон Гиёсов
Пресс-служба МИД Узбекистана
Гиёсов: на границах ШОС возникают новые террористические базы

Преступников будут судить в соответствии с законодательством. Более подробную информацию представят после решения суда.

Напомним, в 2019 году Россия, Азербайджан, Узбекистан, Таджикистан и Кыргызстан году выявили и пресекли деятельность 13 ячеек террористических организаций, 138 боевиков были задержаны.

"Ситуация в Сирии вынудила остаточную часть боевиков активизировать свои зарубежные филиалы, выехать в транзитные государства, укрыться в третьих странах. Вместе с тем главарям удалось сохранить систему управления на том же уровне - достаточной для совершения нападения по всему миру", - рассказал директор Исполкома РАТС ШОС Джумахон Гиёсов.

 

Теги:
Террористы, задержание преступников, Узбекистан, милиция



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Вратарь Легенд России реагирует на сильнейший удар соперников
Историческая игра: чем запомнился "Матч легенд", прошедший в Ташкенте
Казахстанские музыканты установили рекорд
Музыканты из Казахстана установили рекорд, сыграв 75 произведений без пауз
Связь и Интернет в Узбекистане — тенденции и планы
Алло, Узбекистан: ситуация с Интернетом и связью в республике

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться