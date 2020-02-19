Усиливать меры безопасности в связи с задержанием террористов не планируется - МВД

В МВД республики сообщили, что ситуация находится под контролем правоохранительных органов, поэтому вводить дополнительные меры безопасности не планируется.

ТАШКЕНТ, 19 фев - Sputnik. Несколько часов назад стало известно, что в Ташкенте задержаны более 20 участников террористической группы. По последним данным, преступники попали под влияние гражданина Узбекистана А. Шодибекова, 1996 года рождения, который сейчас находится в Сирии в составе террористической группы.

"Задержанные оказывали ему финансовую помощь и планировали присоединиться к террористической группе", - говорится в информации.

На запрос корреспондента Sputnik Узбекистан представители МВД прокомментировали ситуацию с задержанием предполагаемых террористов. По сообщению представителя правоохранительных органов, усиливать меры безопасности в Ташкенте не планируется, потому что подобные совместные операции ГУВД и СГБ проводятся регулярно, но не получают широкого освещения.

Преступников будут судить в соответствии с законодательством. Более подробную информацию представят после решения суда.

Напомним, в 2019 году Россия, Азербайджан, Узбекистан, Таджикистан и Кыргызстан году выявили и пресекли деятельность 13 ячеек террористических организаций, 138 боевиков были задержаны.

"Ситуация в Сирии вынудила остаточную часть боевиков активизировать свои зарубежные филиалы, выехать в транзитные государства, укрыться в третьих странах. Вместе с тем главарям удалось сохранить систему управления на том же уровне - достаточной для совершения нападения по всему миру", - рассказал директор Исполкома РАТС ШОС Джумахон Гиёсов.