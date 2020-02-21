Семья погибшего при обвале грунта в метро получила компенсацию

В настоящее время уже выплачиваются ежемесячно по 650 тысяч 608 сум 29 тийин на каждого из пяти членов этой семьи, находившимся на иждивении у погибшего.

ТАШКЕНТ, 21 фев - Sputnik. Пресс-служба АО "Узбекистон темир йуллари" на сайте компании разместила информацию о том, что специальная комиссия по расследованию трагедии, произошедшей при строительстве Юнусабадской линии метро, установила выплату единовременного пособия семье, потерявшей кормильца.

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Напомним, обвал грунта произошел 18 декабря 2019 года. Согласно заключению специальной комиссии по расследованию ЧП, было установлено, что трагедия вызвана несоответствиями, допущенными в процессе выравнивания траншеи высокогорной стенки, наличием нарушения требований проекта, а также поглощения дождевой воды и интенсивного просачивания воды из дренажных труб в грунт.

Все эти факторы спровоцировали обвал более 250 кубометров почвы на открытом участке строительной площадки.

Каримов Зариф Тулкинович, мастер Самаркандской дистанции пути АО "Узбекистон темир йуллари" был в числе шести погибших во время обвала грунта. Специальная комиссия по расследованию трагедии установила выплату единовременного пособия семье, потерявшей кормильца в размере 281 млн. 670 тыс. 972 сума.

Выплаты со стороны работодателя и страховой компании СК "Темирйулсугурта" произведены супруге погибшего Ирисовой Майсаре Мавлоновне 12 февраля 2020 года. Также произведены выплаты в размере 8 млн. сумов на покрытие расходов, связанные с погребением Каримова З.Т. и оказана помощь в проведении церемониальных мероприятий.

В настоящее время уже выплачиваются ежемесячно по 650 тысяч 608 сум 29 тийин на каждого из пяти членов этой семьи, находившимся на иждивении у погибшего.

Специальной комиссией также установлена выплата пособий остальным пяти семьям погибших, а нетрудоспособные члены семей потерявших кормильца будут получать ежемесячную компенсацию. Оплату будет осуществлять фирма, заключившая трудовые договора с остальными пятью погибшими.