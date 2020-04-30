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ДТП в Джизаке: погибли двое

Водитель уснул за рулем: двое погибли, четверо госпитализированы

Следственный департамент при МВД
Происшествия
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31001
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200430/14031759/Voditel-usnul-za-rulem-dvoe-pogibli-chetvero-gospitalizirovany.html

Переполненный автомобиль потерял управление и перевернулся. Внутри находилось четверо детей и двое взрослых.

ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. Смертельное ДТП произошло накануне вечером в Джизакской области на 967 километре дороги М-39 "Ташкент-Термез", сообщает Следственный департамент при МВД.

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В автомобиле марки Matiz находилось пять пассажиров и водитель, который уснул за рулем. Машина выехала на правый край дороги и перевернулась. В результате ДТП водитель и один из детей скончались на месте.

Другие пассажиры, в том числе, трое детей с различными телесными повреждениями доставлены в медицинское учреждение.

По данному факту Следственным отделом при ОВД Пахтакорского района возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее человеческие жертвы".

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Десять дней назад в этой же области произошло жуткое ДТП, в результате которого погиб ребенок. Четырехлетняя девочка в 7-40 утра переходила дорогу, однако дойти до противоположной стороны улицы не успела.

Теги:
Джизакская область, погибшие, госпитализация, ДТП



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