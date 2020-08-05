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При строительстве многоэтажек в Сырдарье украли почти 2,5 млрд сумов

© Sputnik / Евгений Биятов
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Sputnik Узбекистан
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Злоумышленники приписали невыполненные работы в документы о строительстве многоэтажного дома в Хавастском районе Сырдарьинской области.

ТАШКЕНТ, 5 авг – Sputnik. В пресс-службе Генпрокуратуры сообщили о выявленном факте присвоения бюджетных средств. Как выяснилось в ходе следствия, должностные лица Сырдарьинского областного филиала "Кишлок курилиш инвест" сговорившись с руководителями двух компаний-подрядчиков похитили в процессе строительства многоэтажных домов в Сырдарьинской области 2,4 млрд сумов бюджетных средств.

Жилой дом в махалле
Пресс-служба президента Узбекистана
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В Акалтынском районе бюджета, выделенного на возведение домов, было присвоено 1,5 млрд сумов. Специалисты районного отдела Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре установили, что должностные лица Сырдарьинского областного филиала "Кишлок курилиш инвест" и компании-подрядчика приписали невыполненные строительные работы в документы о строительстве двух многоэтажных домов (949 млн и 586 млн сумов).

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По аналогичной схеме действовали и в городе Янгиер. Злоумышленники присвоили 947 млн сумов бюджетных средств. Они также приписали невыполненные работы в документы о строительстве многоэтажного дома в Хавастском районе Сырдарьинской области.

По данному факту в отношении сотрудников "Кишлок курилиш инвест" и обеих компаний возбуждены уголовные дела.

Напомним, в начале июня общественный совет при хокимияте Ташкента предложил создать Комиссию по контролю строительства.

"В связи с тем что строительная отрасль несколько лет находилась в застое, произошла утечка кадров, нарушилась преемственность передачи традиций и навыков, современные строительные компании могут не знать все тонкости организации проектов и строительных работ", - говорится в Telegram-канале Общественного совета.

Тогда предлагали создать комиссию, которая могла бы контролировать качество проектных и строительных работ.

Теги:
Сырдарьинская область, Генеральная прокуратура Узбекистана, хищение, Строительство



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