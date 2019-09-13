Цена знаний: сколько стоит учеба в вузах Узбекистана

В этом году общая квота на прием в высшие учебные заведения составила около 110 тысяч человек. На дневное отделение по программам бакалавриата поступило порядка 80,5 тысячи человек, студентами вечернего стали почти 20 тысяч человек, заочниками — без малого две тысячи. А в магистратуру поступили порядка восьми тысяч человек.

Среди студентов-бакалавров, которым причитается стипендия, больше всего денег предстоит заплатить за знания тем, кто поступил на направления "Мировая политика", "Экономика", "Право", "Экономика и управление в сфере ИКТ", "Здравоохранение".

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