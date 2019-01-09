Сборная Узбекистана сегодня стартует на Кубке Азии

ТАШКЕНТ, 9 янв - Sputnik. Сборная Узбекистана по футболу сегодня начнет выступление на Кубке Азии с матча против национальной команды Омана.
Матч состоится на стадионе "Шарджа" и начнется в 18:30 по ташкентскому времени. Игру рассудит рефери FIFA из Южной Кореи Ким Донг Жин.
Примечательно, что сегодня футболист сборной Узбекистана Икром Алибаев отмечает 25-летие.
Кубок Азии по футболу стартовал 5 января в Объединенных Арабских Эмиратах, он продлится до 1 февраля. Сборная Узбекистана выступает в группе F с командами Омана, Японии и Туркменистана.