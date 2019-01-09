Сборная Узбекистана сегодня стартует на Кубке Азии

Матч состоится на стадионе "Шарджа" и начнется в 18:30 по ташкентскому времени.

ТАШКЕНТ, 9 янв - Sputnik. Сборная Узбекистана по футболу сегодня начнет выступление на Кубке Азии с матча против национальной команды Омана.

Матч состоится на стадионе "Шарджа" и начнется в 18:30 по ташкентскому времени. Игру рассудит рефери FIFA из Южной Кореи Ким Донг Жин.

Примечательно, что сегодня футболист сборной Узбекистана Икром Алибаев отмечает 25-летие.

Накануне матча с футболистами сборной встретился вице-президент Ассоциации футбола Узбекистана Умид Ахмаджанов. Он пожелал игрокам показать красивый футбол, порадовать миллионы болельщиков и весь узбекский народ. Ахмаджанов добавил, что если сборная добьется успеха на турнире в ОАЭ, то на родине будет грандиозный праздник.

Кубок Азии по футболу стартовал 5 января в Объединенных Арабских Эмиратах, он продлится до 1 февраля. Сборная Узбекистана выступает в группе F с командами Омана, Японии и Туркменистана.